Prinsesse Isabella bliver mere og mere voksen.

Torsdag var hun med på Frederiksborg Slot for at indvie særudstillingen 'H.K.H. kronprinsesse Mary 1972-2022'. Her blev et helt nyt portræt af Kronprinsessen afsløret, men prinsesse Isabella fik også mulighed for at kigge nærmere på sin mors legendariske kjoler.

Og naturligvis kunne hun ikke undgå at falde for den kjole, hele Danmark faldt i svime over, da kronprinsesse Mary gik ned ad kirkegulvet i Vor Frue Kirke i 2004.

»De var meget fascinerende. Vi kender jo mange af dem selv. Mors bryllupskjole var derinde. Det var meget pænt at kigge på,« sagde prinsesse Isabella, der også bemærkede, at hendes egen færøske nationaldragt også var udvalgt til udstillingen på slottet.

Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 - 2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: © Keld Navntoft Vis mere Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 - 2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: © Keld Navntoft

Det er en af de første gange, at prinsesse Isabella udtaler sig til pressen. I foråret 2021 kom hun lidt galt afsted, da hun for åben mikrofon kom til at sige »altså, er du helt væk« til kronprinsesse Mary ved sin storebrors konfirmation i Fredensborg Slotskirke.

Danskerne diskuterede ivrigt, om det var okay at sige det til sin mor, men uanset hvad kom prinsesse Isabella på alles læber. Det fortsatte i sommeren 2021, hvor prinsessen gik viralt på influenceren Anders Hemmingsens Instagram-profil under en af Danmarks kampe i Parken.

Prinsesse Isabella står næstyderst til venstre i billedet ved siden af prinsesse Bendikte. Foto: Steen Brogaard, Kongehuset Foto: Foto: Steen Brogaard/Kongehuset Vis mere Prinsesse Isabella står næstyderst til venstre i billedet ved siden af prinsesse Bendikte. Foto: Steen Brogaard, Kongehuset Foto: Foto: Steen Brogaard/Kongehuset

Prinsesse Isabella gjorde sig igen bemærket ved Dronningens regeringsjubilæum, da hun nærmest fremtonede som en voksen. Det fik mange danskere til tasterne, fordi de bemærkede, hvor meget hun har forandret sig på kort tid.

Prinsesse Isabella er 14 år.