Sidste år stjal hun næsten rampelyset ved sin storebror prins Christians store dag, og om lidt over en måned er det så prinsesse Isabellas egen tur til at blive konfirmeret.

Ligesom alle andre måtte den 14-årige prinsesse derfor en tur i kirke til konfirmationsforberedelse. Og det var en særlig ledsager, hun fik med.

For det er nok de færreste, der kan bryste sig af at have landets dronning ved sin side til en tur i kirken.

Landets majestæt så dog ganske fornøjet ud, da hun storsmilende stillede op til fotografering foran Garnisonskirken tæt ved Amalienborg i København sammen med den kommende konfirmand og Garnisonskirkens hjælpepræst Erik Norman Svendsen, der er tidligere kongelig konfessionarius.

Prinsesse Isabella havde sin farmor med i kirke. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Under søndagens gudstjeneste kunne Dronningen og prinsessen blandt andet høre Martin Luthers kampsalme 'Vor Gud han er så fast en borg' samt Grundtvigs salmer 'Alt står i Guds faderhånd' og 'Vor Herre! til dig må jeg ty' samt Thomas Kingos 'Skriv dig, Jesus, på mit hjerte'. Desuden var der forbøn og indsamling til Ukraine.

Det er den 30. April, at prinsesse Isabella skal konfirmeres i netop Garnisonskirken, og konfirmationen vil blive foretaget af den nuværende kongelige konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Prinsessens konfirmation kommer til at foregå lidt under et år efter, at prins Christian blev konfirmeret. Hans konfirmation skulle egentlig være foregået i 2020, men grundet coronakrisen blev den udskudt to gange, så prins Christian først blev konfirmeret den 15. Maj 2021.

Konfirmationen foregik i Fredensborg Slotskirke og blev ligeledes varetaget af biskop Henrik Wigh-Poulsen. Dog var Danmark på det tidspunkt stadig hårdt ramt af coronarestriktioner, hvilket gjorde, at konfirmationen kun blev fejret privat.

Dronning Margrethe var søndag i kirke med sit barnebarn.

Prinsesse Isabella fik en del opmærksomhed ved prins Christians konfirmation. Dels grundet sin påklædning, som hun fik meget ros for, og dels grundet sin rappe bemærkning til sin mor under fotograferingen.

»Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Er du helt væk?« sagde en lidt irriteret prinsesse Isabella til sin mor, kronprinsesse Mary, da der opstod lidt forvirring under fotograferingen.