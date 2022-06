Lyt til artiklen

Det var godt nok tilbage i januar, at Norges prinsesse Ingrid Alexandra fyldte 18.

Men dengang var der en lille ting, som hed corona, der spændte godt og grundigt ben for den store fejring.

Nu er pandemien dog fejet af banen – i hvert fald for nu – og det markeres med en to dages fejring af prinsessens såkaldte 'myndighedsdag', som betyder at hun nu er gammel nok til at overtage tronen, hvis det skulle blive nødvendigt. Hun er nummer to i arverækkefølgen efter sin far, kronprins Haakon.

Fredag er der så stor gallamiddag, og her vil prinsesse Ingrid Alexandra gøre noget, hun aldrig har gjort før.

Det bliver nemlig første gang, at hun skal bære en tiara.

Det fortæller NRK og Dagbladet.

Det norske kongehus har dog i bedste tv-kok stil snydt lidt, og der er derfor allerede udgivet en række billeder, hvor den kommende regent poserer med tiaraen på.

Tiaraen, hun skal bære, er ikke et helt tilfældigt stykke bling-bling.

Den er nemlig et arvestykke fra hendes tipoldemor prinsesse Ingeborg af Sverige, som købte den diamant- og perlebesatte tiara i Paris for 122 år siden.

Prins Carl af Sverige, som var prinsesse Ingeborgs mand, havde bemærket, at hun havde flere tunge tiaraer, så på verdensudstillingen i Paris købte han denne tiara, som vejede mindre.

Det var prinsesse Ragnhild, kong Haralds storesøster, som arvede tiaraen først. Da hun døde, besluttede hendes tre børn, at prinsesse Ingrid Alexandra skulle have det i fødselsdagsgave, når hun fyldte 18.

Det norske kongehus har også delt billedet af prinsessen med tiaraen på deres Instagram, og folk er i den grad begejstrede.