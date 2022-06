Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man skulle tro, man kunne forsvinde i mængden på Storbrittaniens største festival Glastonbury.

Men prinsesse Beatrice kunne nok godt have tænkt sig at grave sig ned i et hul i den engelske festivaljord her i weekenden.

Ifølge Daily Star fik dronning Elizabeths 33-årige barnebarn nemlig afvist sit kort tre gange, da hun forsøgte at købe forfriskninger i festivalens luksusbar Pony Bistro.

Mediet beskriver, hvordan prinsesse Beatrice så ganske rød ud i hovedet, da hun efter at have stået i kø til Michelin-restauranten måtte forlade den tomhændet.

Publikum til Olivia Rodrigo-koncert til årets Glastonbury Festival, lørdag 25. juni 2022. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Publikum til Olivia Rodrigo-koncert til årets Glastonbury Festival, lørdag 25. juni 2022. Foto: DYLAN MARTINEZ

Heldigvis fortsatte festlighederne, da prinsessen kort efter fik selskab af sin mand Edoardo Mapelli Mozzi til festivalen.

Begge formåede de at blende ind i mængden med solbriller, og derudover bar prinsesse Beatrice en khakikjole med hvide sneakers, mens hendes ægtemand var iført hvid T-shirt og jeans.

Datteren til den skandaleombruste prins Andrew og ejendomsmillionæren har den knap etårige datter Sienna sammen, som formentligt i anledningen af Glastonbury Festival er blevet passet sammen med sin storebror Christopher.

Glastonbury Festival er en musikfestival i engelske Pilton med mere end 200.000 deltagere.

I år afholdes festivalen fra onsdag 22. juni til søndag 26. juni, hvor store navne som Billie Eilish, Kendrick Lamar og Paul McCartney står på plakaten.