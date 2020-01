I sommer flygtede prinsesse Haya bin Hussein til London. Hun flygtede fra sin mand, Dubais overhoved sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Og med det skriver hun sig ind på en foruroligende liste over arabiske kvinder, der er flygtet fra deres hjem.

Det skriver flere medier, herunder Berlingske.

Prinsesse Haya bin Hussein flygtede først med privatfly til Tyskland, men endte i London, hvor hun søgte om beskyttelse med det samme.

Prinsesse Haya bint Al-Hussein og hendes mand Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum i 2013. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Hun er den tredje kvinde, der har forsøgt at flygte fra Dubais royale familie.

I 2000 flygtede prinsesse Shamsa og i 2018 flygtede prinsesse Latifa - de er begge børn af Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der både har rollen som sheik, premierminister og vicepremierminister i Dubai, som har 30 børn med seks forskellige koner.

Tilbage i London kæmper 45-årige Haya bint Hussein lige nu for at få forældremyndighed over sine børn ved domstolen i London.

For selvom det royale liv i Dubai kan ligne et luksuriøst og mere frit liv, end det liv civilbefolkningen lever, så er historien en helt anden.

»Folk tror, at jo rigere, du er, jo mere frihed har du, men det er nærmest omvendt,« siger kvinderettighedsekspert hos Human Rights Watch, Rothna Begum til Vanity Fair. Hun beskriver livet i den royale familie i Dubai som et fængsel.

Hvis Haya bint Hussein vinder forældremyndigheden over sine to børn og får derfor en dommers ord for, at det er farligt for hendes børn at være i hjemmet i Dubai, så kan det betyde, at situationen også ændre sig for prinsesse Latifa og Shamsa - hvis de lever endnu.

Marcus Essabri, der er nevø til sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum og udstødt af familien, fortalte i et interview med 9News.

»Der er ingen frihed. Hvis jeg var blevet der – hvis jeg var blevet tilbageholdt der – tror jeg ikke, jeg havde overlevet,« sagde han.