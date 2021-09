Det er ikke så lidt, den japanske prinsesse Mako af Akishino opgiver for at gifte sig med sin universitetskæreste.

For når hun senere i år siger ja til Kei Komoru, som hun mødte på International Christian University i Tokyo i 2012, så mister hun sin royale titel.

Oveni det, så vil hun også takke nej til 10.641.872,50 kroner fra den japanske regering. Penge, som hun ellers har ret til og vil blive givet for at sikre, at hun 'bevarer værdigheden af en person, der engang var medlem af den kejserlige familie'.

Det skriver Times of London.

Al balladen bunder i, at Mako vil giftes med Kei, som ingen royale titler har.

Egentlig var det planen, at parret ville have giftet sig allerede i november 2018. For som Mako sagde allerede dengang:

»For os er ægteskabet et nødvendigt livsvalg for at leve og ære vores hjerter. Vi er uerstattelige for hinanden, og vi læner os op ad hinanden i medgang og modgang.«

Og nu ser det så ud til at parret endelig får hinanden. Men heller ikke brylluppet bliver traditionelt. For i stedet for en stor traditionsrig fejring, så vil parret hellere have et mindre og afslappet bryllup.

Når parret er gift, så er planen, at de flytter til USA, hvor Kei har planer om at takke ja til en stilling hos et New York-baseret advokatfirma.

Mako vil derved også blive det første tidligere medlem af den kejserlige familie, der har planer om at bosætte sig over atlanten.