33-årige Sheikha Latifa var midt på det Indiske Ocean. Prinsessens nøje planlagte flugtforsøg så ud til at lykkes. Hun var sluppet væk fra sin far, som hun anklager for at mishandle og undertrykke hende. Troede hun.

For derude på havet traf Sheikha Latifa en beslutning, der kan have beseglet hendes skæbne.

Sheikha Latifa tog kontakt til sin familie, aktivistgruppen 'Detained in Dubai' (Tilbageholdt i Dubai, red.) og flere medier i det håb, at det ville beskytte hende, hvis historien om flugten fra faderen - Dubais magtfulde hersker og vicepræsident for de Forenede Arabiske Emirater, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum - kom ud.

Det gjorde det ikke.

For tilsyneladende var der ingen, der troede på, at prinsessen af Dubai ville stikke af fra sit liv i sus og dus på yachten The Nostromo sammen med den franske eks-spion Hervé Jaubert og sin gode veninde, den finske capoeira-underviser Tiina Jauhiainen, som havde hjulpet med planlægningen. Til gengæld vidste prinsessen tilsyneladende, at beskederne kan have været med til at afsløre overfor faderen, hvor hun befandt sig.

»Hun virkede desperat og trist. Det var som om, hun tænkte, 'hvem kan hjælpe mig nu, hvor de kan komme efter os når som helst',« siger Tiina Jauhiainen i en helt ny BBC-dokumentar ifølge The Guardian.

Efter flere dage på havet blev The Nostromo angiveligt passet op af fem krigsskibe, tre fra Indien og to fra De Forenede Arabiske Emirater den 4. marts.

På det tidspunkt Sheikha Latifa blot 50 kilometer fra den indiske kyst - og sin redning.

Arkivfoto fra 2008. Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum sammen med flere af sine døtre. Sheikha Latifa er nummer to fra højre. Foto: AFP Vis mere Arkivfoto fra 2008. Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum sammen med flere af sine døtre. Sheikha Latifa er nummer to fra højre. Foto: AFP

Siden har der ikke været livstegn fra hende. 5. december fyldte prinsessen 33 år - det er uvist, om den blev fejret.

Mishandlet og undertrykt

Nu fortæller blandt andre de to medpassagerer i BBC-dokumentaren 'Escape from Dubai: The Mystery of the Missing Princess' (Flugten fra Dubai: Mysteriet om den forsvundne prinsesse, red.) nye detaljer om det dramatiske og mislykkede flugtforsøg.

Allerede som 16-årig forsøgte prinsessen at flygte. Det fik ifølge Sheikha Latifa faderen til at fængsle og torturere hende i tre år.

»Jeg er blevet mishandlet og undertrykt hele mit liv. Kvinder bliver behandlet som undermennesker. Min far... kan ikke blive ved med at gøre det, han har gjort mod os alle sammen,« skrev Sheikha Latifa ifølge Hervé Jaubert i en mail til ham før sit andet flugtforsøg, som hun skulle have brugt syv år på at planlægge, fortæller eks-spionen til BBC.

I slutningen af februar gik aktionen i gang. Som så mange gange før mødtes spiste Sheikha Latifa morgenmad med Tiina Jauhiainen - for at undgå, at de kongelige vagter blev mistænksomme.

Ifølge Jauhiainen lykkedes det prinsessen at skifte tøj og solbriller, hvorefter de sammen kørte over grænsen til nabolandet Oman.

Her måtte de to kvinder tilbagelægge 41 km i en gummibåd og på jetski, før de på internationalt farvand kunne komme ombord på Hervé Jauberts yacht The Nostromo og sejle mod Goa i Indien.

Jaubert sejlede under amerikansk flag i det håb, at det ville afholde Sheikha Latifa far fra at angribe yachten af frygt for at skabe en international skandale.

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Foto: Arkiv Vis mere Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Foto: Arkiv

Da Sheikha Latifa dukkede op på en Youtube-video i starten af marts var det et tegn på, at flugten trods alle forberedelserne var gået galt.

»Hvis I ser denne video, er det ikke godt. Enten er jeg død, eller også er jeg i en meget, meget dårlig situation,« siger prinsessen blandt andet i videoen, som du kan se i en tekstet udgave herover.

'Skyd mig lige her'

Tiina Jauhiainen har beskrevet, hvad der skete, da kommandosoldater angiveligt stormede yachten.

»På det tidspunkt fik jeg besked på at lukke øjnene. Hvis jeg ikke gjorde, som der blev sagt, truede de med at skyde mig,« fortalte hun på en pressekonference en måned efter Sheikha Latifas forsvinden og fortsatte:

»Så hørte jeg nogen tale arabisk, og Latifa sagde: 'Skyd mig lige her, men lad være med at tage mig med tilbage til De Forenede Arabiske Emirater'. Så blev hun ført væk, mens hun skreg og sparkede.«

Det sidste sikre livstegn fra prinsessen kom 4. marts, hvor hun ifølge det indiske medie NDTV sendte en desperat besked til Radha Stirling fra 'Detained in Dubai', angiveligt mens hun var ombord på Jauberts yacht ud for Indiens kyst.

»Radha. Hjælp mig! Der er mænd udenfor,« bad hun angiveligt og tilføjede, at hun kunne høre skud.

Hverken Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum eller Dubais regering har svaret på BBC's henvendelser.