Som barn blev prinsesse Eugenie opereret for skævhed i ryggen. Nu taler hun ud om de problemer, sygdommen gav hende som barn.

Da prins Harry og prins Williams kusine i efteråret giftede sig med sin forlovede, Jack Brooksbank, vakte hendes brudekjole opsigt af flere grunde.

Eugenie var ikke bare gudesmuk i kreationen fra designerne Peter Pilotto og Christopher De Vos.

Prinsessen havde også valgt en kjole med en dyb udskæring i ryggen, som fuldstændig blottede det operationsar, hun fik, da hun som barn blev opereret for den medfødte lidelse skoliose (skæv ryg, red.).

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

Nu har hun givet sit første interview efter brylluppet, og i samtalen med britiske Telegraph taler den 28-årige datter af prins Andrew og hertuginde Fergie åbent om de udfordringer, sygdommen gav hende som barn.

»Jeg tror ikke, jeg tænkte på, at jeg ville få et stort ar. Jeg var bare elleve år, da jeg fik at vide, at jeg skulle opereres, og den chokerende nyhed gjorde mig knust over, at jeg ikke kunne komme i skole eller være normal, som de andre,« fortæller hun

Hun tilføjer, at hun bekymrede sig meget over, om operationen ville give hende mén:

»Der er mange følelser og tanker, som raser gennem hovedet. 'Vil jeg kunne dyrke sport, vil jeg komme til at se anderledes ud, eller kommer jeg bagud i skolen?'«

Foto: Toby Melville Vis mere Foto: Toby Melville

Efter indgrebet kunne hun slet ikke bevæge sig og måtte gå med nakkekrave i flere måneder.

»Jeg husker det som vældigt frustrerende, og jeg husker, at jeg var gal over, at jeg ikke kunne løbe og lege,« mindes hun.

Som voksen er prinsessen blevet mere åben og opmærksom på sygdommen, som hun har gjort meget for at sætte fokus på.

Det var også derfor, hun valgte at vise det lange ar på sin bryllupsdag, og måske var det også derfor, hun valgte at blive gift uden slør.

»Jeg mener, at ar er minder, som fortæller en historie om din krop, som minder dig om, hvor stærk du har været, og at du overlevede for at kunne fortælle om det.«

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

På den internationale skoliose-dag sidste år delte hun for første gang et røntgenbillede af sin egen ryg.

Hun har også besøgt patienter med samme sygdom, og hun har flere gange talt åbent om, hvilke begrænsninger den lagde på hendes ungdom.

»Jeg havde store smerter (efter operationen, red.), men jeg ville have haft pukkelryg, hvis det ikke var for operationen,« har hun tidligere fortalt The Telegraph.