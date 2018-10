Det var ikke kun et rent stilmæssigt valg, at den britiske prinsesse Eugenie fredag mødte op til sit bryllup i en brudekjole, hvor man kunne se den øverste del af hendes bare ryg.

Det var også for helt bevidst at vise det lange ar frem, der løber langs hendes rygsølje. Det skriver BBC.

Alle øjne var rettet mod den 28-årige prinsesse, da hun trådte op ad trappetrinene foran St. George Chapel fredag i en silkekjole kreeret af Peter Pilotto og Christopher De Vos og blottede sin ryg for de mange fremmødte, fotografer og rullende kameraer.

Idet hun havde valgt ikke at have et slør på, kunne alle dem, der kiggede, se det lange ar, der strækker sig fra hendes nakke og ned ad hendes ryg.

Årsagen til, at arret pryder hendes ryg, er, at hun som blot 12-årig måtte opereres for skoliose, som også kaldes for skæv ryg. Det gør, at rygsøjlen krummer, så når man kigger på ryggen bagfra, så ligner den ofte et S eller et C.

Og for prinsesse Eugenie var det vigtigt, at man kunne se arret på hendes store dag, skriver BBC.

I et interview med ITV op til sit bryllup hintede hun, at kjolen ville være ekstra speciel:

»Jeg gennemgik en operation på min ryg, da jeg var 12, og det kan ses på fredag, og det er en smuk måde at ære de mennesker, der tog sig af mig, og det er en måde at slå et slag for de unge mennesker, som også går i gennem det her,« fortalte Eugenie.

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank i kirken. Foto: Jonathan Brady

»Jeg mener, at man kan ændre den måde, man opfatter skønhed på, og du kan vise folk dine ar, og jeg synes, at det er virkelig specielt at slå et slag for det,« tilføjede hun ifølge BBC.

Det er ikke første gang, hun har omtalt den omfattende operation.

På hjemmesiden for Royal National Orthopaedic Hospital, hvor hun dengang var indlagt og siden har arbejdet som protektor for, har hun tidligere beskrevet, at hun endnu kan huske, hvor nervøs hun var, da hun skulle undergå operationen.

»Under operationen, som tog otte timer, indsatte mine kirurger titanium-stænger på tyve centimeter på hver siden af min rygsøjle og fire centimeter lange skruer i ved min nakke. Efter tre dage på den intensive afdeling, brugte jeg en uge på afdelingen og seks dage i en rullestol, før jeg igen kunne gå,« skrev hun dengang.

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank har dannet par i otte år. Fredag blev de gift. Foto: TOBY MELVILLE

Flere af de ansatte på hospitalet, som passede hende dengang, var derfor også inviteret med til brylluppet, hvor hun fredag sagde ja til sin udkårne - Jack Brooksbank.

De to har dannet par i otte år.

Prinsesse Eugenie er nummer ni i arvefølgen til den britiske trone.

Hun er datter af prins Andrew, som er Dronning Elizabeths anden søn, og Sarah Ferguson, der er hertuginde af York.