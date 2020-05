Hun er prinsesse af Norge. Men når hun får penge for at arbejde, er hun bare Märtha Louise. Det er i hvert fald den aftale, den norske prinsesse og landets kongehus indgik sidste år, da førstnævnte modtog kritik for at lukrere på sin royale titel i forbindelse med kommercielle jobs.

Men nu gør hun det så igen.

I disse dage løber et verdensomspændende virtuelt meditationsarrangement af stablen, og forleden kunne man på plakaten med oplægsholdere finde prinsesse Märtha Louise af Norge.

Og det var altså i strid med kongehusets retningslinjer.

Her prinsesse Märtha Louise og kæresten Durek Verrett til et af deres mange 'Prinsessen og shamanen'-foredag sidste år. Foto: Carina Johansen Vis mere Her prinsesse Märtha Louise og kæresten Durek Verrett til et af deres mange 'Prinsessen og shamanen'-foredag sidste år. Foto: Carina Johansen

Retningslinjer, som prinsesse Märtha Louise og familien i fællesskab kom frem til sidst år, efter det havde skabt kontrovers, at hun brugte sin prinsessetitel i forbindelse med den foredragsturneen 'Prinsessen og shamanen', som hun var på med sin kæreste, den selvudnævnte shaman Durek Verrett.

»Vi er kommet frem til, at jeg bruger titlen som prinsesse, når jeg repræsenterer kongehuset i ind- og udland og i private sammenhænge.«

»Jeg skal fra nu af ikke bruge min prinsessetitel i kommerciel sammenhæng. Det vil sige, at jeg i kommercielle sammenhænge bare bruger Märtha Louise,« forklarede hun selv.

Ikke desto mindre er det altså ikke Märtha Louise, men prinsesse Märtha Louise af Norge, der har deltaget ved meditationsarrangementet Mayday. Noget, som norske Dagbladet har sat spørgsmål ved.

Programmet til 'Mayday' arrangeret af Sion Earth. Her er prinsesse Märtha Louise på programmet. Tidligere stod der 'prinsesse Märtha Louise af Norge'. Vis mere Programmet til 'Mayday' arrangeret af Sion Earth. Her er prinsesse Märtha Louise på programmet. Tidligere stod der 'prinsesse Märtha Louise af Norge'.

Efter et oplæg, som prinsessen holdt onsdag, forklarede kommunikationschef ved det norske kongehus, Guri Verpe, at kongehuset ikke havde noget med arrangementet at gøre.

Kommunikationschefen henviste dernæst til prinsessens rådgiver, Carina Scheele Carlsen.

Adspurgt, hvorfor prinsessetitlen var brugt på plakaten og i selve livestreamingen, svarede Carina Scheele Carlsen dernæst:

»Det er nok organisationen, der har taget sig nogle friheder. Vi arbejder på sagen.«

Prinsesse Märtha Louise af Norge' lød titlen på skærmen, da den norske prinsesse var live igennem. Vis mere Prinsesse Märtha Louise af Norge' lød titlen på skærmen, da den norske prinsesse var live igennem.

Organisationen bag arrangementet, Sion Earth, har efterfølgende ændret titlen på plakaten, så der kun står 'prinsesse Märtha Louise'.

Prinsessetitlen fremgår således stadig, mens 'af Norge' er forsvundet fra plakaten. I en udsendelse torsdag blev landet dog atter inddraget.

Her blev den spirituelle nordmand med det blå blod i en titelboks på skærmen præsenteret som 'prinsesse Märtha Louise af Norge'.

Selv sagde hun da også ordene:

»Hej alle sammen, jeg er prinsesse Märtha Louise.«

Men det dur altså ikke, at hun bruger sin titel på den måde, mener politisk redaktør på norske Fædrelandsvennen, Vidar Udjus. Slet ikke, når det er imod de aftalte retningslinjer.

Sidste år dedikerede mediet en hel leder til at opfordre prinsesse Märtha Louise til at frasige sig sin kongelige titel. Og nu er Vidar Udjus altså ude med kritik igen:

»Én ting er, hvis hun ikke selv har sørget for at blive omtalt som prinsesse i forbindelse med arrangementet, men jeg synes, hun bør tage initiativ, sige fra over for arrangørerne og sige, at det ikke er den norske prinsesse, der på vegne af det norske kongehus deltager, men privatpersonen Märtha Louise,« siger han til Dagbladet.