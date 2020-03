Coronavirussen skåner ikke nogen. Heller ikke de royale.

En prinsesse er nemlig død af coronavirus, som den første royale i verden.

Det skriver Mirror.

Prinsessen der er tale om er Maria Teresa fra den royale spanske familie Bourbon-Parma.

In this handout picture released by the Palestinian Authority's press office (PPO), Palestinian leader Yasser Arafat talks to Spanish Princess Maria Teresa of Bourbon during their meeting at his office in the West Bank city of Ramallah 25 August 2004. The cousin of Spain's King Juan Carlos is on a private visit to the Palestinian territories.

Maria Teresa Bourbon-Parma blev 86 år gammel.

Bourbon-Parma-familien er nært knyttet familiemæssigt den spanske kongefamilie.

Det var fredag, at prinsessen døde, og lørdag fortalte hendes bror prins Sixtus Henry Bourbon-Parma, at søsteren var afgået ved døden.

Maria Teresa er datter af prins Xavier og Madeleine de Bourbon, der fik seks børn.

Hun blev født i Paris i Frankrig i 1933.

Den spanske prinsesse er ikke den eneste kongelige, der er blevet smittet af den frygtede virus.

Den britiske tronfølger, prins Charles har også pådraget sig sygdommen. Det samme har fyrst Albert af Monaco.

Prinsessen fik aldrig selv børn, men efterlader sig en del nevøer og niecer. Hendes fem søskende er også fortsat i live.