I sit sidste årti begyndte prinsesse Diana at bekende sig til astrologien, og hun endte med dagligt at søge svar i stjernerne.

Det gjorde hun ikke mindst igennem sin personlige astrolog og veninde, Debbie Frank – der blandt har påstået at have forudset prinsessens død.

Nu har den anerkendte kendis-astrolog sat sig for at spå om prinsesse Dianas barnebarn, nemlig Meghan Markle og prins Harrys nyfødte datter, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Det gør hun i en klumme for det royalistiske britiske ugeblad Hello!

Her forudser hun, at Lilibet med stjernetegnet tvilling vil vokse op og være »fantasifuld«, »vittig« og »ekstrovert« – og ikke mindst, at hun vil udrette store ting.

»Født til at blive bemærket vil hendes Sol i det tiende hus drive hende ind i rampelyset. Hun er forudbestemt til at sætte sit aftryk på verden og med hendes Sol positioneret så tæt på skæbnepunktet i den nordlige knude, så er hun her helt sikkert af en grund og vil få kontakt med følelsen af formål tidligt i livet,« spår Debbie Frank.

»Hun vil besidde en varm natur og en evne til at skabe relationer til andre, mens hun bruger sin sensitivitet til at hjælpe og påvirke deres liv til det bedre.«

Da Meghan Markle og prins Harry ventede deres første barn, spåede prinsesse Dianas personlige astrolog ligeledes, dog et halvt år før fødslen.

Noget, der lover godt for søskendebåndet med hendes tyr-bror Archie er, at han har månen og Mars i tvillingerne, hvilket giver dem begge et naturligt tilhørsforhold og en interesse i de samme ting. Debbie Frank, astrolog

Dengang kunne hun endnu ikke fornemme, om barnet blev en dreng eller pige, men havde i stedet en anden stærk fornemmelse.

»Jeg er ret god til forbindelser med royale fødsler, og med Meghan og Harrys baby er hovedforbindelserne der, og jeg tænker en meget tidligere fødsel end sen april,« fortalte Debbie Frank til det britiske magasin Tatler dengang.

Meghan Markle havde termin i slutningen af april 2019, men det royale pars førstefødte – sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor – kom modsat den astrologiske forudsigelse til verden senere end terminsdatoen, nemlig 6. maj 2019.

I den nye Hello!-klumme spår Debbie Frank dog igen om Archie.Særligt om det forhold, han vil få med sin nye lillesøster Lilibet.

Meghan Markle og prins Harry med sønnen Archie, der i dag er to år gammel, i september 2019. Der er endnu ingen officielle billeder af den royale families nyeste medlem, Lilibet.

Hun læser i stjernerne, at de royale søskende vil balancere hinanden, selvom de er meget forskellige. Archie er som tyr eksempelvis rolig, mens Lilibet som tvilling er livlig – og derfor vil hun formentligt også komme til at koste lidt rundt med sin storebror.

»Noget, der lover godt for søskendebåndet med hendes tyr-bror Archie er, at han har Månen og Mars i Tvillingerne, hvilket giver dem begge et naturligt tilhørsforhold og en interesse i de samme ting,« forklarer astrologen.

Debbie Frank var astrolog – fungerende nærmest som en psykolog – for prinsesse Diana fra starten af 1989 og frem til hendes død i 1997.

Hun har forfattet flere bøger om astrologi og er også homøopat.

Debbie Frank har tidligere fortalt, at hun og prinsesse Diana ofte talte sammen, til tider helt op til tre gange om dagen. Ikke mindst skulle prinsesse Diana have søgt råd og vejledning hos Debbie Frank angående prins Charles' utroskab.

Debbie Frank har tilmed påstået, at hun og prinsesse Diana havde studeret et astrologisk diagram på Kensington Palace i ugerne op til prinsesse Dianas død, hvor de så en såkaldt eklipse, der signalerer en dramatisk oplevelse.

De to kvinder konkluderede dog, at det ville blive en positiv oplevelse, der ventede i weekenden, hvor prinsessen døde.

En anden af prinsesse Dianas kendte personlige astrologer er Penny Thornton, der blandt andet spåede, at prinsesse Diana aldrig ville blive dronning, hvilket prinsessen også selv troede på ifølge Andrew Mortons biografi 'Diana – den sande historie'.