»Det ironiske er, at jeg mødte Martin Bashir 31. august 1995. Præcis to år senere døde hun. Og jeg ser en sammenhæng mellem de to ting.«

Ordene kommer fra prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, i et interview med BBC.

Han taler om det opsigtsvækkende interview, som hans søster i 1995 lavede med den dengang ukendte journalist Martin Bashir.

Broren er ikke i tvivl om, at interviewet fik store konsekvenser for hans søster. At det isolerede hende fra andre, fordi hun efterfølgende ikke turde stole på nogen.

Charles Spencer med sin kone Karen Spencer til prins Harry og Meghan Markles bryllup Foto: Chris Jackson

Torsdag blev en længe ventet rapport om interviewet, dets tilblivelse og efterspil offentliggjort.

I rapporten fastslås det, at Martin Bashir handlede uetisk, da interviewet kom i stand.

At han på bedragerisk vis pressede prinsessen til at stille op ved at præsentere hendes bror for falske bankudskrifter og på den måde få hans velvilje.

Endvidere konkluderer rapporten, at BBC svigtede sit ansvar ved ikke at undersøge Martin Bashirs metoder grundigt nok.

BBC »formåede ikke at leve op til de høje standarder for integritet og gennemsigtighed«, lyder det således om interviewet, der dengang var et kæmpe scoop for mediet.

Dels fordi man havde formået at få prinsessen i tale. Dels på grund af det, hun sagde.

Det mest opsigtsvækkende udsagn omhandlede hendes forhold til eksmanden prins Charles og Camilla Parker-Bowles, som han siden har ægtet.

»Vi var tre i vores ægteskab, så det var en smule crowded,« lød det med henvisning til hendes ulykkelige ægteskab med prinsen, som hun tre år forinden var blevet separeret fra.

Her et stilbillede fra interviewet i 1995. To år senere døde prinsesse Diana. Foto: FD

Interviewet vakte ikke overraskende opsigt og forværrede prinsesse Dianas i forvejen skrøbelige bånd til det britiske kongehus.

Hun mistede desuden tilliden til selv dem tættest på hende efterfølgende, forklarer hendes bror, Charles Spencer, nu.

»Hun var en ung kvinde i midten af 30erne, som havde levet et ekstraordinært turbulent og svært liv i offentlighedens søgelys.«

»Hun vidste ikke, hvem hun skulle stole på. Og til slut, da hun døde to år senere, var hun uden nogen form for reel beskyttelse.«

Prinsesse Diana i 1992 Foto: VINCENT AMALVY

Prinsesse Diana døde 31. august 1997. 36 år gammel. Mistede livet i en bilulykke i Paris, efter at hendes chauffør havde forsøgt at undslippe paparazzofotografer.

Hendes tidligere privatsekretær er enig med hendes brors analyse. Enig i, at det famøse interview på en måde blev udslagsgivende for hendes død.

»Interviewet ødelagde de sidste relationer til Buckingham Palace.«

»Efter interviewet mistede hun den struktur, der guidede og beskyttede hende i så mange år, og det gjorde hende uundgåeligt sårbar over for mennesker, der ikke ønskede hende det bedste, og som ikke var i stand til at passe på hende,« siger han til BBC.

Martin Bashir. Foto: ROBYN BECK

BBC, som undskylder, erkender, at man dengang ikke handlede, som man burde have gjort det.

»Vi kan ikke skrue tiden tilbage efter et kvart århundrede, men vi kan give en fuld og uforbeholden undskyldning. Og det giver BBC i dag,« siger tv-stationens generaldirektør, Tim Davie.

Martin Bashir er ikke længere ansat hos BBC. Men det var han indtil tidligere på måneden, hvor han sagde op af »helbredsmæssige årsager«.

I forbindelse med rapporten udtaler han, at han i dag fortryder den måde, som interviewet kom i stand på.