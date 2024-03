Det er voldsomme detaljer, prinsesse Dianas lillebror afslører i en ny bog.

Ikke bare beskriver Charles Spencer, hvordan han mistede sin mødom i en alder af 12 år.

Han skriver også, at det skete til en sexarbejder, og hvad endnu værre er, at det var en reaktion på, at han året før, var blevet seksuelt misbrugt af en kvinde på den kostskole, hvor han gik.

Det er avisen The Sun, der har læst og citerer fra den bog, som den 59-årige grev Charles Spencer udgiver i næste uge.

Dianas bror Charles Spencer side om side med prins Harry og prins Charles under Dianas begravelse den 6. september 1997.

I bogen skriver han blandt andet, hvordan han som 12-årig var på ferie i Italien sammen med sin mor og stedfar.

Men det var ikke is, Charles Spencer brugte sine lommepenge på. Derimod brugte han 15 pund på en prostitueret, han havde mødt på et gadehjørne.

Oplevelsen efterlod den unge Charles Spencer »hul og kold«, skriver han i bogen. For han forbandt oplevelsen, men de misbrug han var blevet udsat for i sin kostskole tid.

Earl Charles Spencer begyndte som otte-årige på Maidwell Hall drengeskole. Det er ikke første gang, han fortæller om grove forhold på skolen i Northampton, hvor han gik i begyndelsen af 1970erne.

Billedet herunder er fra 1973, samme år som Charles Spencer begyndte på kostskolen. Billedet har han selv delt på instagram.

Allerede i 2015 stod han frem med historien om, hvordan elever, der blev set som dumme eller dovne, blev »virkelig ubehageligt« slået med et spanskrør hver uge, skrev Dailymail.

I erindringsbogen 'A Very Private School', fortæller han nu, hvordan han som 11-årig blev misbrugt af en ung kvindelig assistentforstander på kostskolen. Han beskriver kvinden som en »mester i følelsesmæssig manipulation.«

»Denne kvindes kontrol over hypnotiserede drenge var total, for vi hungrede efter feminin varme og var desperate efter hendes hengivenhed,« skriver han ifølge The Sun.

I sin bog skriver han også, hvordan misbruget, der blandt andet involverede tungekys og berøring ikke kun gik ud over ham, men at flere andre drenge også blev misbrugt.

Efter afsløringerne har kostskolen ifølge mediet People underrettet de lokale myndigheder og bedt dem undersøge mulige forbrydelser mod børn. Ligesom skolen opfordrer andre tidligere elever med lignende erfaringer til at stå frem.