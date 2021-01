Amelia og Eliza Spencer var ikke klar over, hvorfor de som femårige blev opsøgt og fotograferet af en paparazzi på en strand i Sydafrika.

Hvad, de ikke vidste, var, at deres faster, prinsesse Diana, på det tidspunkt vel var verdens mest fotograferede kvinde.

Og netop prinsesse Diana var på besøg hos sin brors familie netop den dag på stranden. Det fortæller tvillingerne Amelia og Eliza Spencer, som i dag er 28 år gamle, til Tatlar.

»Selvfølgelig kunne det have været skræmmende for os. At være så ung og uforstående over for, hvad der skete. Men hun (Diana, red.) forvandlede det til en leg om, hvem der kunne komme først hen til bilen,« siger Eliza Spencer og fortsætter:

Earl Spencer sammen med døtrene Kitty, Eliza and Amelia. Foto: JONATHAN UTZ

»Det var fantastisk, hvordan hun beskyttede os på sådan en sikker og ikke-skræmmende måde. Vi havde ingen idé om, hvad der foregik.«

I dag ved tvillingerne, hvorfor de blev jagtet.

Hvert skridt af prinsesse Diana blev nærmest foreviget af pressefotografer. Og dagen i Sydafrika var altså ingen undtagelse.

»Som barn fandt jeg ud af, hvor meget tabet af hende betød for min far og familie. Det var først senere, jeg forstod betydningen af tabet af hendes skikkelse for resten af verden,« tilføjer Eliza Spencer.

Amelia og Eliza Spencer er døtre af Dianas bror, Charles Spencer. Han boede i England, mens døtrene boede i Sydafrika med deres mor.

Ikke desto mindre holdt de kontakten med deres faster.

Selv om minderne med prinsesse Diana desværre blev få, beskriver de hende som »utrolig varm, moderlig og kærlig.«

Prinsesse Diana døde på tragisk vis i en bilulykke i Paris i 1997 – kort efter hun blev forfulgt af netop paparazzi-fotografer i den franske hovedstad.

Året forinden var hun blevet skilt fra briternes kommende konge, prins Charles. Sammen fik de to sønner, prinserne William og Harry.