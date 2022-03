To gange fandt hun en ladt pistol på sin seng, og en gang landede en helikopter uden for hendes hus, mens hun blev truet med at blive ført væk til et afsidesliggende fængsel.

Til sidst blev det royale liv så skræmmende for prinsesse Haya, at hun flygtede fra sin milliardær ægtemand og tog til London, hvor der netop er sat punktum i en speget retssag.

Retssagen, der har været undervejs, siden prinsessen flygtede i 2019, omhandlede parrets to børn, den nu 14-årige Jalila og niårige Zayed.

Prinsesse Haya, der var gift med Dubais stenrige sheik Mohammed, og var hans sjette og mest celebre kone, havde taget parrets to børn med til London, hvor hun havde søgt fuld forældremyndighed.

Prinsesse Haya med sin datter, Al Jalilah, i 2012. Foto: Kamran Jebreili

Og det har hun nu fået, skriver Sky News.

Efter en lang opsigtsvækkende retssag, der forløb sideløbende med en retssag om et rekordstort skilsmisseforlig på 2,2 milliarder kroner til prinsessen, besluttede retten, at sheik Mohammed havde været så truende og intimiderende over for sin ekskone, at han blev frataget forældremyndigheden.

Sheiken er desuden kendt for at have forhindret to af sine døtre fra at flygte fra sit regime, hvoraf den ene under mystiske omstændigheder i 2018 angivelig blev kidnappet af specialstyrker, der stormede den yacht, hun befandt sig på, ud for den indiske kyst.

Det var i begyndelsen af 2019, at prinsesse Haya flygtede fra sin 25 år ældre ægtemand, som hun havde været gift med siden 2004.

Prinsessen, der er søster til Jordans konge, havde en affære med sin bodyguard, og da den blev opdaget, begyndte hun at frygte for sit liv.

Prinsesse haya har tætte forbindelser til det britiske kongehus. Her ses hun med dronning Elizabeth og prins Edward. Foto: Toby Melville

Det lykkedes prinsessen at flygte med de to børn med et privatfly – først til Tyskland og siden til England, hvor hun blandt andet har nære forbindelser til det britiske kongehus.

Undervejs i skilsmisseretssagen kom det frem, at sheiken også i London havde forsøgt at skræmme sin ekskone.

Blandt andet havde han aflyttet hendes telefon og købt en ejendom tæt på hende, så han kunne overvåge hende.

»Det føles, som om jeg bliver stalket. At der vitterligt ikke er nogen steder, jeg kan gå hen for at føle mig i sikkerhed (fra børnenes far, red.) eller dem, der varetager hans interesse. Det er voldsomt undertrykkende,« har prinsesse Haya tidligere udtalt i retten, ifølge BBC.

Sheikh Mohammed bin Rashed al-Maktoum med fire af sine døtre i 2008. Foto: -

Men den slags trusler skal være slut nu.

Dommeren kaldte sheikens opførsel over for prinsessen for hustrumishandling, 'der er sket på et niveau, som er helt uden for sammenligning med sager, der normalt føres i familieretten' i England og Wales.

Ifølge dommeren havde det omfangsrige misbrug formentlig haft en stor indvirkning på prinsessens hverdag og hendes psykiske velbefindende.

Sheiken fik derfor også forbud mod at købe et palæ til 268 millioner kroner i Berkshire, hvorfra han havde planer om at overvåge prinsessens hjem. Han må gerne kontakte sine børn – men kun indirekte gennem for eksempel telefoner.

Prinsesse Haya med sin bror, Jordans prins Ali Al Hussein, der besøgte hende i London i 2019. Foto: -

Sheik Mohammed sagde efter dommen, at han 'elsker sine børn og værdsætter deres kærlighed til ham'. Han benægter sig fortsat uskyldig i anklagerne mod sig.

Prinsesse Haya fortalte efter retssagen, at hendes børn havde taget sagen meget bravt.

»De har mødt al modgang og alle udfordringer med en værdighed, tro og en fornyet beslutning om at være venligere og mere ydmyge mennesker, fast besluttet på at elske, tjene og bidrage til en bedre verden.«