Det var på mange måder et usædvanligt bryllup, da britiske prinsesse Beatrice sagde ja til at gifte sig med sin forlovede, ejendomsmogulen Edoardo Mapelli Mozzi, fredag 17. juli.

Noget, der også gjorde sig gældende for prinsessens brudekjole, som bar på en helt særlig historie.

Det var nemlig – ret usædvanligt – ikke første gang, at hendes hvide kjole var blevet brugt.

Den 31-årige prinsesse, der er prins Andrews ældste datter, havde fundet kjolen i sin farmor, dronning Elizabeths skab.

Kjolen, som første gang blev båret i 1961, i sin fulde længde. Foto: POOL

Den hvide satinkjole blev første gang båret af dronning Elizabeth i 1961 ved premieren på filmen 'Lawrence of Arabia'.

Nu er den blevet genfødt knap 60 år senere som brudekjole, men ikke helt i sin originale udgave.

Kjolen havde nemlig til brylluppet, der på grund af coronavirussen var en stille privat affære med omkring 20 gæster, fået påsyet et par nye gennemsigtige ærmer.

Designeren, som står bag kjolen, engelske Norman Hartnell, designede også dronning Elizabeths brudekjole.

Dronning Elizabeth, da hun bar kjolen ved premieren på fimen 'Lawrence of Arabia' i 1961. Foto: PA

Foruden kjolen havde prinsesse Beatrice i den grad sikret sig med hensyn til at have 'noget lånt' på', som traditionen foreskriver.

Tiaraen, hun bar, var nemlig en, som dronning Elizabeth havde på ved sit bryllup, skriver engelske The Sun.

Folk har generelt reageret positivt på nyheden om, at prinsessen valgte at iføre sig genbrug ved sit bryllup.

På Instagram har flere kommenteret på beslutningen.

Prinsesse Beatrive og Edoardo Mapelli Mozzi ved deres bryllup. Foto: POOL

'Lad os lige snakke om, hvor genialt det var at bruge en vintagekjole fra hendes farmor!' skriver en bruger, som fortsætter:

'Dronningen må have intet mindre end 1000 kjoler, som er værdige for en brud, og Beatrice er den eneste, som overvejede at kigge arkivet igennem. Så smukt!'

Der er dog enkelte, der ikke er pjattede med valg af kjole og dens justeringer.

'Tilføjelsen til kjolen er unødig, og den ser ikke pæn ud på hende,' skriver en knap så imponeret bruger.