Hun er født ind i den kongelige familie, og var hun født for 100 år siden, kunne hun have haft en vigtig betydning for dansk udenrigspolitik.

Men sådan er det ikke længere. Når prins Joachims yngste barn, prinsesse Athena, der fredag fylder otte år, bliver voksen, er det næppe de bonede gulve, som bliver hendes hjem.

Som Dronningens barnebarn nummer otte taler sandsynligheden for, at hun kommer til at leve et liv, der ikke kommer til at være særlig kongeligt, vurderer kongehuseksperter.

Det er nemlig begrænset, hvor mange aktivt fungerende prinser og prinsesser landet får brug for i fremtiden.

Prinsesse Athena ses her sammen med sine forældre, prins Joachim og prinsesse Marie, ved racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix i 2019. Foto: Lars E Andreasen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Athena ses her sammen med sine forældre, prins Joachim og prinsesse Marie, ved racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix i 2019. Foto: Lars E Andreasen/Ritzau Scanpix

Dronning Margrethe har for længst meddelt, at prins Christian er det eneste af hendes børnebørn, der vil kunne forvente at modtage apanage. Og dermed er der mere frit slag for de andre – heriblandt prinsesse Athena, der risikerer at miste sin kongelige titel, hvis hun gifter sig borgerligt.

Derfor er det begrænset, hvor mange royale krav der vil blive stillet til prinsesse Athenas valg af uddannelse og erhverv, vurderer kongehusekspert og historiker ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo:

»Det bliver nok noget, der ikke er kongeligt. Hun får nok en regulær uddannelse og et job for en eller andet branche, der ikke har noget at gøre med at være kongelig,« siger han.

Ifølge historiker Sebastian Olden-Jørgensen, der også har ekspertise i kongehuset, vil der blive stillet færre krav til både Athena og de andre af prins Joachims børn, end der vil til kronprinsparrets børn.

Prinsesse Athena fylder otte år fredag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Prinsesse Athena fylder otte år fredag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Mens prins Christian, der en dag skal være konge, vil blive mødt af nogle højere krav, vil der også fremover være en del fokus på hans lillesøster prinsesse Isabella, der er nummer tre i tronfølgen. Men det pres og forventninger, som især kronprinsparrets to ældste børn vil få at mærke, det vil slet ikke være det samme for prins Joachims børn.

»Jeg vil mest hæfte mig ved, at prinsesse Athena og hendes søskende får friheden,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Prins Joachim har udtalt, at hans børn skal have lov til at være mere frie.

»De skal for guds skyld ikke blive som farmand. Det mønsterbrud, jeg ønsker – som jeg enten ikke selv har turdet tage tidligere eller effektuere tidligt nok – det skal ikke forhindres dem. Intet er forbudt,« sagde prinsen i tv-dokumentaren 'Prins Joachim fortæller'.

For 100 år siden var historien ellers en helt anden. Dengang var det ikke kun monarkens ældste børn – tronfølgeren og reserven – der talte. Også prinsesser havde en høj værdi, da de kunne giftes væk til andre konge- eller fyrstedømmer:

»Før skulle en prinsesse blive gift med en udenlandsk konge eller prins, og det var et led i landets udenrigspolitik, at man arrangerede alliancer og ægteskaber. Men sådan er det ikke længere,« siger Michael Bregnsbo.

Prins Joachim har tidligere fortalt, at hans datter ligesom ham selv er glad for fart og biler. Og måske er det den vej, som den lille prinsesse vil gå. Vejen er i hvert fald åben:

»Alene det, at kronprinsparret har fire børn, gør, at alle Joachims børn kan optræde mere frit. Det har Nikolai allerede udnyttet, når han har betrådt catwalken, som lugter mere af kendiskultur end af royal kultur,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.