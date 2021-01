»Tillykke til en sød prinsesse, der ligner sin mor så meget.«

Søndag fylder prins Joachims og prinsesse Maries yngste ni år, og lykønskningerne strømmer ind til prinsesse Athena.

I anledningen af fødselsdagen har Kongehuset nemlig offentliggjort en række billeder af prinsessen, som hendes mor har taget af hende.

»Prinsessen fejrer sin fødselsdag i Paris, hvor Hendes Højhed bor sammen med sine forældre og bror. I anledning af fødselsdagen har Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie den glæde at dele nye billeder af Prinsessen, som er taget i den sneklædte franske hovedstad,« lyder teksten til billederne, som søndag blev offentliggjort på Kongehusets Instagram-profil.

»Hvor er hun sød.« »Smukke pige,« lyder blot et par stykker af de mange kommentarer, opslaget på Instagram har fået.

Og et par af følgerne undlader da heller ikke at bemærke, at den unge prinsesse slægter sit mødrende ophav på.

På et par af billederne står prinsessen glad og smilende i blå dunjakke og med lyserøde ørevarmer, mens hun på et andet står med familiens hund, bichon frisén Apple.

Prinsessen kom til verden den 24. januar 2012 og fik efterfølgende navnene Athena Marguerite Françoise Marie.

Foto: Kongehuset/ Prinsesse Marie Vis mere Foto: Kongehuset/ Prinsesse Marie

Hun er den yngste i den samlede søskendeflok på fire og har tre storebrødre: 11-årige prins Henrik og prins Joachims sønner fra ægteskabet med grevinde Alexandra, prins Nikolai på 21 år og 18-årige prins Felix.

Prinsessens første tre år tilbragte hun og familien på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

I 2014 flyttede familien til Klampenborg nord for København.

I sommeren 2019 rykkede familien til Paris, hvor prins Joachim påbegyndte en militær lederuddannelse på Ècole Militaire i den franske hovedstad.