De mange regler om sikkerhed i sport kan ende med at gøre mere skade end gavn for børn.

Det mener i hvert fald den britiske prinsesse Anne. I stedet skal børn lære selv at vurdere de risici, der er forbundet med den sport, de udøver.

Det fortæller hun i et interview med Telegraph.

I interviewet forklarer hun, at hun undrede sig over, at det ikke var obligatorisk at bære en hjelm, da hun besøgte en skatepark i Corby.

ARKIVFOTO af den britiske prinsesse Anne. Foto: POOL Vis mere ARKIVFOTO af den britiske prinsesse Anne. Foto: POOL

Det var dog ikke, fordi hun mente, at hjelmene manglede.

»Jeg tænkte, at det var interessant (at det ikke var obligatorisk, red.), for det gør det til deres eget ansvar,« forklarer prinsesse Anne, der er datter af dronning Elizabeth, i interviewet.

»Hvis du ikke tillader børn at vurdere deres egne evner til at tage risici, lærer de det aldrig. Og så går de bare ud og gør ting, som de i sagens natur ikke er gode nok til at gøre,« tilføjer hun.

For når sundheds- og sikkerhedsreglerne har sagt, at det er okay, så har de ikke længere mulighed for selv at vurdere, om de har evnerne til det, mener hun.

I interviewet forklarer hun også, at hun er bekymret over, at børn ikke længere har 'evnerne' til at vurdere selv, da det er blevet overtaget af andre.

Og det kan ende med at gøre aktiviteterne endnu farligere, mener hun.

Derfor argumenterede hun også imod, da man på et tidspunkt snakkede om at sy ekstra beskyttelse ind i de skotske rugbyspilleres trøjer.

For hvis man gjorde det, ville spillerne bare ende med at takle hinanden endnu hårdere, mente hun.