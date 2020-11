Når man har flere børn, kan det for nogle være svært ikke at have en favorit. Og det sker tilsyneladende også hos de kongelige – heriblandt i prinsesse Benediktes familie.

Det fortæller hendes datter prinsesse Alexandra i et ærligt interview med Billed-Bladet. På slottet i Berleburg var hun bestemt ikke sin fars favorit, og det gjorde forholdet mellem far og datter temmelig svært.

»Min far og jeg havde i flere år et anstrengt forhold. Han havde min søster, Nathalie, som yndlingsdatter, og min bror, Gustav, som sin absolutte favorit. Så jeg var på ingen måde 'fars pige', men vi fik et fantastisk godt forhold til hinanden, de sidste måneder før han døde, fordi jeg efter skilsmissen jo boede på Berleburg og derfor var en del hjemme hos ham,« fortæller prinsesse Alexandra i interviewet.

Hun fortæller videre, at både hun og hendes far – den tyske prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg – i de sidste måneder opdagede, at de faktisk kunne have haft det rigtig dejligt sammen.

Prinsesse Alexandra (yderst til venstre) er tæt på det danske kongehus, da hun er datter af prinsesse Benedikte. Her ses hun ved en tidligere sommerfotografering på Gråsten Slot. På trappen sidder fra venstre: prinsesse Alexandra af Berleburg. med datteren komtesse Ingrid, dronning Margrethe, prins Henrik med armen i slynge efter en operation, prinsesse Benedikte og prinsesse Alexandras nu eksmand grev Jefferson-Friedrich von Pfeil und Klein-Ellguth med sønnen Richard. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Prinsesse Alexandra (yderst til venstre) er tæt på det danske kongehus, da hun er datter af prinsesse Benedikte. Her ses hun ved en tidligere sommerfotografering på Gråsten Slot. På trappen sidder fra venstre: prinsesse Alexandra af Berleburg. med datteren komtesse Ingrid, dronning Margrethe, prins Henrik med armen i slynge efter en operation, prinsesse Benedikte og prinsesse Alexandras nu eksmand grev Jefferson-Friedrich von Pfeil und Klein-Ellguth med sønnen Richard. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og heldigvis nåede de at opleve de gode stunder til sidst, inden prins Richard døde i marts 2017.

Dødsfaldet kom kort efter, at prinsesse Alexandra, der 20. november fyldte 50 år, blev skilt efter 20 års ægteskab.

De to begivenheder rystede prinsessen voldsomt, men heldigvis fandt hun glæden hurtigt igen.

Kun få måneder efter skilsmissen fandt hun kærligheden i greven fra Egeskov Slot, Michael Ahlefeldt-Laurvig.

Det er greven fra Egeskov Slot, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, der har vundet prinsessens hjerte. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Det er greven fra Egeskov Slot, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, der har vundet prinsessens hjerte. Foto: Sonny Munk Carlsen

Parret havde kendt hinanden i mange år, og da de pludselig begge var nyskilte, begyndte kærligheden at blomstre.

Prinsesse Alexandra kalder det 'held i uheld' og beretter, at hendes liv nu er dejligt og lykkeligt.

Med til lykken hører også, at både grevens fire børn (to voksne børn fra det første ægteskab og to yngre børn fra det andet ægteskab) samt prinsessens to børn alle er glade for den nye familiekonstellation, beretter det lykkelige par.