Ægteskabet med Meghan Markle har forandret prins Harry, og hendes stædighed og selvstændighed ryster den britiske kongefamilie, mener en royal ekspert.

Ved første øjekast ligner det et eventyr, som hverken Brødrene Grimm eller H.C. Andersen kunne have skrevet bedre:

En afro-amerikansk pige fra en fattig, skilsmisseramt familie gifter sig med en charmerende og rig britisk prins og tager hele kongeriget og resten af verden med storm.

Og det seneste års tid har i sandhed været en eventyrlig rejse for den tidligere Hollywood-skuespiller, som om få måneder føder en lille prins eller prinsesse.

Her ses Meghan Markle og prins Harry til deres bryllup. Foto: Damir Sagolj Vis mere Her ses Meghan Markle og prins Harry til deres bryllup. Foto: Damir Sagolj

Men forandringen fra feteret skuespiller til medlem af den britiske kongefamilie har været svær for den nyslåede hertuginde af Sussex, påpeger en britisk ekspert.

Han mener simpelthen ikke, at Meghan endnu har forstået, at hendes fremtoning ikke længere handler om at pleje hendes eget personlige brand, men derimod om at tilgodese hele 'virksomheden', The House of Windsor.

»Alle Harrys medarbejdere har altid syntes, at han var fantastisk, men sammen er de to for stor en mundfuld,« siger royal reporter Duncan Larcombe, som i mange år har dækket kongestoffet for avisen The Sun med særligt fokus på prins Harry, til New York Post.

Han er blandt andet forfatter til en bog om prinsen.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Larcombe hæfter sig ved, at prins Harry som gift mand er blevet muggen og indadvendt og ikke længere har særlig stor tålmodighed med folk omkring sig.

Og det ligner ham slet ikke, understreger den royale reporter.

»Det, folk elsker ved Harry, er, at han har hjertet uden på tøjet. Han er helt nede på jorden, en almindelig fyr fanget i den kongelige verden, og han tager ikke sig selv særligt alvorligt. Men det gør han nu,« siger Larcombe til avisen New York Post.

Et af de første tegn på Meghans indflydelse på Harry oplevede pressen under det nygifte pars nylige rundtur i Australien, New Zealand, Fiji og Tonga.

Foto: PETER PARKS Vis mere Foto: PETER PARKS

Her brød parret med de royales normale sædvane og undlod at invitere pressen på fyraftens-drink i løbet af den 16 dages lange rundrejse.

»De blæste stort set på medierne på den tur, hvilket er meget kortsigtet,« vurderer Larcombe.

Kongehuseksperten siger til avisen, at beslutningen om at droppe pressen blot er et eksempel på, hvordan den før så joviale og elskelige prins har forandret sig efter giftemålet med den amerikanske skuespiller.

De seneste måneder har trykte og digitale medier verden over flydt over med billeder af den smukke nybagte hertuginde, som forblænder alle, hvorend hun kommer.

Foto: MARTY MELVILLE / POOL Vis mere Foto: MARTY MELVILLE / POOL

Samtidig har medierne dog gang på gang bragt historier om, hvordan en hyper-energisk og perfektionistisk Meghan Markle kører sine medarbejdere ned, og forholdet til svigerinden Kate synes at være på frysepunktet.

Eksperten mener dog, at det slet ikke er så underligt, at overgangen fra selvstændig og enerådig filmstjerne til medlem af den kongelige familie giver konflikter og frustrationer.

I hvert fald er Larcombe overhovedet ikke overrasket over, at Meghan har haft problemer med at tilpasse sig de snævre rammer for kongelig adfærd.

»Som skuespiller forventer Meghan perfektion. Men når du er medlem af den kongelige familie, så bliver du nødt til at lære, at det ikke handler om dig. Det handler om det, du repræsenterer.«