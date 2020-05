Det er langt fra alle mennesker, der kan se en stor forsamling i øjnene og samtidig holder en formfuldendt tale.

Nu viser det sig, at også manden, der engang bliver konge af Storbritannien, har problemer med genertheden. Han bryder sig ikke om at se på tilhørerne, når han holder tale.

I en ny dokumentar på BBC med titlen 'Football, Prince William And Our Mental Health', deler han en oplysning, som mange ikke vidste: Selv om han har tilbragt hele livet foran kameraer, så bliver han stadigvæk nervøs, når han taler til en stor forsamling.

I stedet for at bilde sig selv ind, at flokken af mennesker bare er nogle objekter, så vælger prins William slet ikke at se dem. Det skriver The Staits Times.

Storbrittanniens prins William holder en videotale, uden sine kontaktlinser, da han åbner NHS Nightinggale hospitalet i Birmingham. Foto: Jacob King / Pool via REUTERS Vis mere Storbrittanniens prins William holder en videotale, uden sine kontaktlinser, da han åbner NHS Nightinggale hospitalet i Birmingham. Foto: Jacob King / Pool via REUTERS

»Mit syn begyndte at blive svagere, efterhånden som jeg blev ældre, og da jeg ikke brugte mine kontaktlinser, når jeg arbejdede, kunne jeg holde taler, uden at jeg kunne se nogen ansigter.«

Et svagt syn har tilsyneladende givet prins William masser af selvtillid, når han skal holde taler.

»Det hjælper, for man kan bare se et hav af utydelige ansigter. Man kan ikke se nogen, der ser på en, og faktisk har det hjulpet mig over min angst,« siger prinsen i udsendelsen.

Dokumentaren er lavet for at opfordre til mere dialog om folks mentale sundhed og i særdeleshed mænds. Det kan blandt andet ske via fodbold, der er nationalsporten i Storbritannien. Dokumentaren havde premiere torsdag.