Næste år ville prinsesse Diana være fyldt 60 år. I den anledning er sønnerne, prins William og prins Harry, gået sammen i en offentlig udtalelse.

I udtalelsen udsendt af Kensington Palace siger prinserne, at der næste år vil blive rejst en statue til minde om deres mor.

Det skriver flere medier, herunder Daily Mail og The Telegraph.

»Prinserne håber, at statuen vil hjælpe alle dem, der besøger Kensington Palace, til at reflektere over deres mors liv og eftermæle,« lyder det i udtalelsen.

Prinsesse Diana sammen med William og Kate. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Prinsesse Diana sammen med William og Kate. Foto: JOHNNY EGGITT

Statuen bliver vist frem første gang den 1. juli 2021 – på dagen, hvor Diana ville være fyldt 60 år. Derudover er det bekræftet, at statuen skal opstilles i Sunken Garden ved Kensington Palace, hvor prinsesse Diana boede frem til sin død.

Det er endvidere blevet bekræftet, at prins William og prins Harry samt hustruerne hertuginde Kate og hertuginde Meghan vil deltage i ceremonien næste år.

Over de seneste par år har der floreret en del rygter om, at forholdet mellem prins William og prins Harry er blevet mere anstrengt med tiden. Særligt, efter prins Harry og hustru fratrådte deres roller som seniormedlemmer i det britiske kongehus og rykkede fra kongeriget.

Prinserne gik efterfølgende sammen ud og skød rygterne ned i en fælles udtalelse. Ikke desto fortæller en royal kilde til Mirror, at statuen kan være et vendepunkt for prinserne og deres forhold.

Prins William og prins Harry sammen med deres far, prins Charles, ved Dianaes begravelse i 1997. Foto: JOEL ROBINE Vis mere Prins William og prins Harry sammen med deres far, prins Charles, ved Dianaes begravelse i 1997. Foto: JOEL ROBINE

»Alle håber, at dette kan blive en start på noget nyt i deres forhold, og at det kan hjælpe med at hele gamle sår,« siger kilden til Mirror.

Det er mandag 23 år siden, at prinsesse Diana døde.

Hun mistede på tragisk vis livet, da hun i sin bil forulykkede efter at være blevet jagtet af fotografer i den franske hovedstad Paris.

Begravelsen foregik en lille uge senere, 6. september 1997, og blev på tv set af flere end to milliarder seere verden over.