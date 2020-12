Først havde de én plan. Så gik den i vasken. Så lavede de en ny plan, som nu heller ikke bliver til noget.

Prins William og hertuginde Kate må endnu engang se deres forestillinger for julen gå til grunde. Det skriver Daily Mail.

Noget, som mange englændere kan nikke genkendende til i denne tid, hvor en udgave af coronaen har muteret til en ekstra smitsom variant, hvilket har resulteret i blandt andet hårdere restriktioner i deres land.

Skrappere regler, der gør at det royale par nu må droppe at holde jul med hertuginden af Cambridges forældre.

Her ses hertugen og hertuginden af Cambridge sammen med børnene prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte til et arrangement lavet for at takke de mange, der har gjort en ekstra indsats under pandemien. Foto: POOL Vis mere Her ses hertugen og hertuginden af Cambridge sammen med børnene prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte til et arrangement lavet for at takke de mange, der har gjort en ekstra indsats under pandemien. Foto: POOL

I første omgang var det meningen, at prins William og hertuginde Kate skulle have fejret den traditionelle jul i den engelske kongefamilie.

En jul, der normalt foregår på Sandringham House, som er dronning Elizabeths private hjem i Norfolk.

I starten af december blev det dog meldt ud, at kongehusets jul var aflyst, og derfor planlagde tronarvingen og hans kone at tage hjem til hendes forældre.

Noget, de nu også må droppe.

Den meget smitsomme udgave af covid-19 har nemlig medført, at London og Berkshire, hvor hertugindens forældre bor, er på niveau fire i nedlukningen.

Når man når niveau fire, må man ikke rejse hverken fra eller til områder, og man må ikke mikse familierne.

Prins William og hans hustru havde ellers af flere omgange forsøgt at redde deres jul.

I første omgang var de rejst til deres hus på landet, Amner Hall, og undgik dermed nedlukningen i hovedstaden London.

Først havde de inviteret hertugindens forældre, søster og svoger hjem til dem, men nye restriktioner medførte planer om i stedet at komme til forældrene, hvor hertugindens søster, Pippa Middleton, også ville rejse til.

Men nu hvor forældrenes hjem er ramt af niveau fire, må prinseparret altså endnu engang acceptere, at deres planer er blevet forhindrede.

En situation, der gør sig gældende for en lang række af de britiske borgere. For den muterede virus er noget, man tager meget alvorligt.

I Danmark har man også taget situation med den muterede coronavirus seriøst og har valgt at tage konsekvensen og lukke for flytrafikken til Storbritannien.

Det vil gælde 48 timer, lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke, der offentliggjorde nyheden på sin Twitter-profil natten til mandag.