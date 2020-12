Når man er et kendt ansigt og sågar arving til tronen i det britiske kongehus, så skal man ikke gøre meget forkert, før hammeren falder.

Det må 38-årige prins William og hans hustru, 38-årige Kate Middleton, sande, efter de forleden var på familieudflugt til en udendørs lysudstilling ved navn 'Luminate'.

Ifølge flere britiske medier – heriblandt Daily Mail – formåede det royale par nemlig ikke at overholde landets coronarestriktioner, hvilket har medført voldsom kritik.

Mens vi i Danmark må være maksimalt ti mennesker samlet, må man i Storbritannien kun være seks, men til familieudflugten blev prins William og hertuginde Kate spottet i et selskab på i alt ni personer.

Prins William og Kate Middleton med deres tre børn, prins Louis, prinsesse Charlotte og prins George. Foto: POOL Vis mere Prins William og Kate Middleton med deres tre børn, prins Louis, prinsesse Charlotte og prins George. Foto: POOL

Det royale par var afsted med 56-årige prins Edward, som er prins Williams onkel, samt onklens hustru, Sophie, og deres to børn. Derudover havde prins William og hertuginde Kate også deres egne tre børn med.

De to royale familier ankom til stedet hver for sig, men de blev adskillige gange spottet i nær kontakt.

»De brød tydeligt covid-reglerne, fordi de var ni personer og endda fra to separate husstande,« siger en besøgende, som så de to familier sammen.

»Det var tydeligt, at de hyggede sig, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at der er én regel for dem og nogle andre regler for resten af os,« fortsætter han.

Ifølge de britiske myndigheder må man maksimalt være seks personer samlet – inklusiv børn. Hvis man samles flere mennesker, risikerer man en bøde på 200 pund, hvilket svarer til 1.600 danske kroner.

Bøden bliver fordoblet, hvis man gentager forseelsen, men kan maksimalt nå op på 6.400 pund – knap 52.000 danske kroner.

Hverken prins William og Kate Middleton eller det britiske kongehus har i skrivende stund kommenteret kritikken.