Prins William og hertuginde Kate flytter i noget mindre og sløjfer i den forbindelse at have deres barnepige boende.

Det skriver flere britiske medier.

Senere på sommeren flytter familien således fra Kensington Palace i London for at bo i Adelaide Cottage i Windsor – et stenkast fra Windsor Castle, hvor dronning Elizabeth har boet fast siden 2020.

Angiveligt sker det blandt andet fordi, parret vil nå at give deres børn en så normal opvækst som muligt, inden prins William en dag bliver konge af Storbritannien, skriver The Telegraph ifølge Daily Mail.

I samme ombæring dropper de at have deres barnepige, Maria Borrallo, boende fast på adressen. Hun vil dog beholde sig job som kongelig barnepige.

Det har hun været, siden prins William og hertuginde Kates ældste søn, prins George, var otte måneder gammel.

Det bliver dermed første gang, de yngre søskende, prinsesse Charlotte og prins Louis, oplever ikke at have deres barnepige boende hos sig.

Maria Borrallo er født i Spanien, men uddannet på det prestigefyldte Norland College i Storbritannien, der er kendt for at uddanne børnepassere til de rige og berømte.

Ifølge de britiske medier flytter prins William og hertuginde Kate for at være tættere på den aldrende og gangbesværede dronning Elizabeth, der siden coronapandemien har boet på Windsor Castle, hvor hun i første omgang isolerede sig med sin nu afdøde mand, prins Philip.

I forbindelse med flytningen skal de tre royale børn starte på nye skoler i området efter sommerferien.