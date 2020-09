Klimaets fremtid er blevet et varmt emne hos Europas kongelige. Kronprinsesse Mary har ved flere lejligheder sat fokus på problemet – og nu er turen kommet til britiske prins William.

I en ny dokumentar, hvor han sætter fokus på klimaet, afslører den 38-årige prins, at der er én helt særlig grund til, at han er begyndt at bekymre sig for fremtiden.

Det gjorde nemlig noget særligt ved prinsen, at han fik børn, fortæller han i traileren til dokumentaren, der er produceret af Itv.

»Jeg har altid elsket naturen, og at blive far gav mig en ny mening med livet.«

Med tre børn er der nok at bekymre sig om for prins William. Foto: DUCHESS OF CAMBRIDGE / HANDOUT Vis mere Med tre børn er der nok at bekymre sig om for prins William. Foto: DUCHESS OF CAMBRIDGE / HANDOUT

Prins William blev i 2011 gift med Kate Middleton. Parret har sammen børnene prins George på syv år, prinsesse Charlotte på fem samt toårige prins Louis.

Og i dokumentaren, der sætter fokus på klima, natur og de vilde dyr, kommer prinsen netop ind på de tre børn.

»Nu har jeg George, Charlotte og nu også Louis i mit liv – og det ændrer ens syn. Man vil gerne kunne overdrage de vilde dyr og naturen til den næste generation i en bedre tilstand,« siger prinsen, der er blevet fulgt af et filmhold i to år.

Ifølge prinsen har filmfolkene fulgt ham i forsøget på at beskytte den vilde natur.

»Jeg har altid troet, at det er muligt at give de unge mennesker håb og tro på, at ting kan blive ordnet. Jeg har en tro på, at hvis vi alle arbejder sammen, så kan vi gøre en forskel«, lyder det fra prins William.

Dokumentaren viser hans udvikling fra blot at have en passion for naturen til rent faktisk at ville gøre en større forskel.

Blandt andet skal prins William holde en virtuel tale om klimaforandringer sammen med flere andre kendte ved ‘TED's Countdown Global Launch’ 10. Oktober.

Hvorvidt prins William får sat sit aftryk i kampen for at redde klimaet og naturen, kan man se på Itv til oktober, når dokumentaren har premiere.

Prins William vil nu redde naturen og klimaet for sine børns skyld. Foto: AARON CHOWN Vis mere Prins William vil nu redde naturen og klimaet for sine børns skyld. Foto: AARON CHOWN

Det er bikke første gang, at tv-stationen sender en royal dokumentar.

I 2019 var det samme tv-station, der sendte den meget opsigtsvækkende dokumentar om prins Harry og hertuginde Meghan.

I dokumentaren fortalte parret om det pres, de havde været igennem. Hertuginde Meghan gav udtryk for, at hun ikke havde det så godt, mens prins Harry løftede sløret for, at hans forhold til sin storebror, prins William, ikke var det bedste.

Få måneder efter dokumentaren meddelte prins Harry og hertuginde Meghan, at de ville forlade det britiske kongehus.