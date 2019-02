Inden William mødte hertuginden, var han en eftertragtet herre, men en af de intime bekendtskaber nåede at stjæle hans hjerte, før det landede hos Kate.

Den royale forfatter Katie Nicholl skriver, at prins William og barndomsveninden Arabella Musgrave havde et hedt forhold, inden Kate kom ind i billedet.

Han havde kendt hende, siden han var barn, men havde ikke haft romantiske tanker om hende, før han blev 18, hvor han mødte hende til en fest, som varede til de sene morgentimer, skriver The Sun.

Arabella Musgrave er datter af major Nicholas Musgrave, som er en del af prins Harry og prins Williams betroede vennekreds.

This is the Kate Middleton lookalike who William had a 'passionate romance' with - who is Arabella Musgrave? https://t.co/hV3zi1AtO7 pic.twitter.com/Zt8Vw9a3ys — Daily Express (@Daily_Express) February 4, 2019

I bogen ‘William og Harry: Bag paladsets vægge’ skriver Katie Nicholl:

‘Da hun gik forbi ham til en vens fest, kiggede William en ekstra gang. De dansede og drak til sent, og da hun sagde godnat fulgte prinsen hende ovenpå. Det var begyndelsen på en passioneret romance”.

Prins William og Arabellas romance startede i sommeren 2001 og varede i cirka et år, før de gik fra hinanden.

Nicholl skriver, at William snakkede om at droppe universitet, så han kunne være sammen med hende.

Men til sidst endte han med at blive, og mødte derefter Kate Middleton, som han forelskede sig i.

William er stadig venner med Arabella, som nu er PR chef for mode-branded Gucci. Hun blev i 2014 gift med George Galliers-Pratt, som er en del af Cayzer bank dynastiet.