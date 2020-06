Prins William afslører nu, hvordan han helt lavpratisk og i al hemmelighed har hjulpet sit folk under Storbritanniens corona-lockdown.

Den 37-årige fremtidige konge lancerede i maj sidste år i samarbejde med sin lillebror, prins Harry, og deres hustruer chatlinjen 'Shout'.

Med 'Shout' har folk, der kæmper med psykiske problemer under coronakrisen, kunnet få hjælp ved at chatte med frivillige medarbejdere, og her har prins William helt anonymt åbenbart siddet klar ved tasterne.

Han udtaler ifølge CNN helt kort i en pressemeddelelse:

»Jeg vil fortælle jer en lille hemmelighed. Jeg arbejder faktisk frivilligt på platformen.«

'Shout'-organisationen blev ifølge CNN realiseret med hjælp af 25 millioner kroner fra den royale pengetank.

Prins William skulle første gang have afsløret sin hemmelighed til 'Shout'-medarbejderne i et video-opkald i sidste måned.

Hans hustru, hertuginde Kate, har også hjulpet til og chattet med folk i selv-isolation.

Royalt video-møde. Foto: KENSINGTON PALACE Vis mere Royalt video-møde. Foto: KENSINGTON PALACE

Mental sundhed har ifølge CNN stået højt på prins Williams dagsorden de sidste par år.

I januar lagde han stemme til en video, der opfordrede millioner af fodboldfans til at tænke på deres mentale helbred.

Sidste år berørte ham emnet, da han talte åbent om sin mors død i en BBC-dokumentar, og derudover lancerede han i 2018 hjemmesiden 'Mental Health at Work', der tilbyder hjælp til at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladser.

Prins William og hans lille familie har under corona-lockdown befundet sig i deres hjem Kensington Palace i London.