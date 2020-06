Som han sidder der på gyngen med sine tre børn, ligner han næsten enhver anden far.

Hertugen af Cambridge - bedre kendt som prins William - er tydeligvis i sit es flankeret af børnene George, Charlotte og Louis.

Fotografen er ingen ringere end hans hustru og børnenes mor, hertuginde Kate. Billedet er offentliggjort i anledningen af prinsens 38 års fødselsdag søndag.

Og i år falder hans fødselsdag ydermere sammen med briternes fejring af Fars Dag.

Hertugen af Cambridge med sine tre børn, prins George, pinsesse Charlotte og prins Louis. Foto: DUCHESS OF CAMBRIDGE / HANDOUT Vis mere Hertugen af Cambridge med sine tre børn, prins George, pinsesse Charlotte og prins Louis. Foto: DUCHESS OF CAMBRIDGE / HANDOUT

I et år, der har været præget af skandalen om hans onkel prins Andrews forhold til den pædofilianklagede milliardær Jeffrey Epstein og lillebror Harrys og fruens farvel til kongehuset, virker den kommende tronarving som et stabilt og roligt holdepunkt i det britiske kongehus.

Hans liv blev for altid forandret, da han 15 år gammel mistede sin mor, prinsesse Diana.

Prinsen har ikke lagt skjul på, at sorgen over hendes død dukkede op igen, da han selv blev far for syv år siden.

»Når man har været gennem noget traumatisk i livet - som at min mor døde, da jeg var yngre - kan følelserne pludselig komme igen,« sagde William i en dokumentar fra BBC i maj, hvor han talte om en af sine mærkesager, mænds psykiske sundhed.

Han fortæller også om, hvor stor en omvæltning børnene har været i hans liv.

»Der er ikke nogen ved din side, som kan hjælpe dig. Det er overvældende til tider,« siger prins William i dokumentaren, hvor han også kalder det at få børn 'det største øjeblik i livet'.

Prins Williams fulde navn og titel er prins William Arthur Philip Louis, hertug af Cambridge.

Den royale fødselar og hans jævnaldrende hustru har i dag børnene George på seks år, prinsesse Charlotte på fem år og prins Louis på to år.

Han er ældste søn af prins Charles og prinsesse Diana og barnebarn af dronning Elizabeth. Som nummer tre i den britiske tronfølge står han til at blive Storbritanniens konge efter sin far, prins Charles, og sin farmor, dronning Elizabeth.