Den ene britiske prins er kørt ud på et sidespor - den anden er i den grad i kridthuset.

Hvor prins Harry har mistet retten til at bruge sin royale titel har prins William fået en helt ny hæder af Dronningen.

Prins William, som er nummer to i arvefølgen efter sin prins Charles, er blevet forfremmet af sin farmor, dronning Elizabeth II, skriver People.

Hun har tildelt sit ældste barnebarn den officielle titel 'Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland'.

Med titlen bliver prins William Dronningens personlige repræsentant for den skotske kirke.

Konkret betyder det, at han fremover vil få flere officielle besøg og opgaver for den skotske kirke - hvilket står i skærende kontrast til lillebror Harrys situation i kongehuset.

Han og hertuginde Meghan indgik sidste lørdag en aftale med dronning Elizabeth, som betyder, at de trækker sig fra det britiske kongehus.

Aftalen indebærer, at de får langt færre officielle pligter - og mister retten til såvel apanagen som at bruge deres royale titler.

Storebroren Prins William (th) har beskyttet sin bror Prins Harry hele sit liv, men nu er de adskilte enheder, fortæller han. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Storebroren Prins William (th) har beskyttet sin bror Prins Harry hele sit liv, men nu er de adskilte enheder, fortæller han. Foto: TOLGA AKMEN

Det skete efter at prins Harry og hertuginde Meghan havde ytret ønske om at træde tilbage fra en rolle som fremtrædende medlemmer af kongehuset.

Storebror prins William, med den officielle titel hertug af Cambridge, er dybt berørt af, at hans lillebrors ageren.

Prins Harry har ofte gået sine egne veje, mens storebror William har forsøgt at beskytte ham. Men han måtte trække en streg i sandet efter at Harry og Meghan ønskede at distancere sig fra kongefamilien og de pligter der følger med, når man er royal.

»Jeg har holdt armen om min bror hele vores liv, men det kan jeg ikke gøre længere. Nu er vi adskilte enheder,« skulle prins William have sagt ifølge The Sunday Times.