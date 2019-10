Mens prins William snakkede med de unge skolepiger om sin afdøde mor, fik hertuginde Kate stor ros for sin kjole under deres besøg på en pakistansk pigeskole.

Prins William og hertuginde Kate er i øjeblikket på et fem dage langt besøg i Pakistan, hvor de blandt andet skal høre om kvinders muligheder for at uddanne sig i landet.

Undervejs kom de tirsdag forbi pigeskolen Islamabad Model College, som indskriver piger fra børnehaveklasse til sjette klassetrin.

Og her havde den 37-årige prins en rørende ordveksling med de unge piger.

Prins William havde et kvikt svar, da han fik at vide, at skolepigerne var stor fan af hans mor. Foto: AAMIR QURESHI Vis mere Prins William havde et kvikt svar, da han fik at vide, at skolepigerne var stor fan af hans mor. Foto: AAMIR QURESHI

Omend det er 12 år siden, at hans mor, prinsesse Diana, døde, så skulle de unge skolepiger angiveligt have været store fans af hende, fik prins William at vide.

Til det svarede han med et stort smil:

»Var I virkelig? Åh, det er så sødt af jer. Jeg var også stor fan af min mor. Hun var her tre gange. Jeg var ret lille.«

Det er 13 år siden, det britiske kongehus sidst besøgte landet, skriver Daily Mail.

Vis dette opslag på Instagram The Duke and Duchess of Cambridge have arrived in Pakistan!The Duke and Duchess’s first official visit to the country will pay respect to the historical relationship between Britain and Pakistan, but will largely focus on showcasing Pakistan as it is today — a dynamic, aspirational and forward-looking nationFrom the modern leafy capital Islamabad, to the vibrant city of Lahore, the mountainous countryside in the North, and the rugged border regions to the West, the visit will span over 1000km, and will take in Pakistan’s rich culture, its diverse communities, and its beautiful landscapes. Kensington Palace #RoyalVisitPakistan #pakistan Et opslag delt af Kensington Palace (@kensingtonroyal) den 14. Okt, 2019 kl. 10.42 PDT

Og dengang var det repræsenteret ved netop prinsesse Diana, som døde under tragiske omstændigheder året efter.

Om det er tilfældigt eller bevidst vides ikke, men flere royale fans mener, at hertuginde Kate havde valgt at hylde sin afdøde svigermor under besøget.

Ved sin ankomst til landet mandag aften bar hun en kjole af Dianas yndlingsdesigner Catherine Walker, som også stod bag den kreation, som prinsesse Diana havde på under sit eget besøg i 1996.

På pigeskolen havde hun skiftet den ud med en traditionel blå kurta, som børnene roste.

Prins William og hertuginde Kate er i øjeblikket på besøg i Pakistan. Her mødes de med Pakistans premierminister, Imran Khan, i hovedstaden Islamabad. Foto: POOL Vis mere Prins William og hertuginde Kate er i øjeblikket på besøg i Pakistan. Her mødes de med Pakistans premierminister, Imran Khan, i hovedstaden Islamabad. Foto: POOL

»Hun er meget smuk. Hendes kurta var smuk. Det er vores lands kjole. Hun så meget smuk ud, og vi var rørte over, at hun havde den på,« blev der ifølge Daily Mail sagt under besøget.

Hertuginde Kate holdt sig også til en traditionel klædedragt, da hun senere mødtes med Pakistans premierminister Imran Khan.

Denne gang var hun iført en græsgrøn kreation.

Imran Khan, der er tidligere cricket-spiller, var en god ven af prinsesse Diana.