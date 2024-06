Det går tilsyneladende fremad med prinsesse Kate.

Forleden kom det frem, at prinsessen havde 'rundet et hjørne i sin kræftbehandling', og nu bekræfter prins William, at det går fremad.

‘Ja, hun har det bedre, og hun ville have elsket at være med i dag'

Sådan lød det ifølge The Sun fra prins William, da han torsdag deltog i en jubilæumsfejring af den såkaldte fejring af krigsveteraner - kaldet D-Day - sammen med sin far, kong Charles, dronning Camilla og flere andre kongelige.

Prins William, kong Charles og dronning Camilla. Foto: Kin Cheung/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William, kong Charles og dronning Camilla. Foto: Kin Cheung/Reuters/Ritzau Scanpix

Svaret faldt, da prins William faldt i snak med en af de fremmødte, der spurgte ind til hans kone, prinsesse Kate, der har været sygemeldt fra sine kongelige pligter hele året.

Prinsesse Kate blev først sygemeldt grundet en maveoperation, men efterfølgende blev det påvist, at der blev fundet kræft, og det resulterede i, at hun kort før påske meldte ud i en rørende video, at hun var kommet i præventiv kemobehandling.

Siden har prinsessen ikke vist sig ved officielle arrangementer, men i slutningen af maj skrev magasinet Vanity Fair, at folk tæt på parret melder, at hun har 'rundet et hjørne' i sin kræftbehandling, og at hun har det meget bedre.

»Det har været en stor lettelse, at hun kan klare medicinen, og hun har det bedre. Det har selvfølgelig været en udfordrende og bekymrende tid. Alle har samlet sig om hende. William, hendes forældre og hendes søster og bror,« lyder det til Vanity Fair.

Det vides endnu ikke, hvornår prinsesse Kate vender tilbage til sine officielle pligter - eller om hun deltager i den kommende tids store begivenheder.

Fredag deltager hendes mand sammen med parrets søn i årets største bryllup på britisk jord - nemlig hertugen af Westminster, Hugh Grosvenors bryllup. Det vides dog ikke, om prinsesse Kate deltager.

Den 15. juni afholdes kongens officielle fødselsdag ved arrangementet 'Trooping the Colour', hvor prinsesse Kate, prins William og deres børn altid plejer at deltage. Det vides dog heller ikke, om hun deltager der.

Hør mere om prinsesse Kate og problemerne i det britiske kongehus i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.