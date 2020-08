Fire ægteskaber, trusler om at skyde sin kone, seksuelle afsløringer og en prins, der måtte leve på bistand.

Dronning Margrethes halvfætter prins Waldemar af Schaumburg-Lippe, der døde tirsdag, blev født som prins, men måtte arbejde for føden. I mange år var han fast gæst til de kongelige fester – indtil en skandale ændrede hans liv.

Det begyndte ellers så fint for den lille prins, der blev født 19. december 1940 på det tyske slot Klein Gleinecke tæt ved Berlin af sin danske mor, prinsesse Feodora, der var niece til Christian X.

Som femårig kom han til Danmark, hvor han efterfølgende boede i fem år hos arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde.

Her blev han overvældet over sin første jul i Danmark, hvor hans gudmor dronning Alexandrine tog ham med i Magasin du Nord:

»Vi gik ind i legetøjsafdelingen, og hun sagde: 'Waldemar. Nu kan du vælge, lige hvad du vil.' Og jeg havde aldrig set noget så fantastisk før. Jeg valgte en bil, der blev mit kæreste eje mange år frem,« fortalte prins Waldemar i 2015 til Her & Nu.

Efter fem år i Danmark drog prinsen tilbage til Tyskland, hvor han fik sig en bankuddannelse.

Men i 1977 giftede han sig med den kongelige hoffotograf Anne-Lise Johansen og vendte tilbage til Danmark. Sammen fik de datteren Eleonora-Christine.

Prinsesse Eleonore-Christine af Schaumburg-Lippe havde et nært forhold til sin far. På billedet ses hun sammen med sin far efter at have bestået sin sidste eksamen som Multimedie-designer på Teknisk Skole. Foto: Jørgen Jessen

Tidligere redaktør på B.T. Bjørn Westergaard husker, hvordan medierne fik interesse for det nye prinsepar.

»Det var overraskende, at han sad bag kassen i en bank. Han var lidt den fortabte søn, der aldrig havde en krone – men som blomstrede op og blev spændende,« fortæller han.

1991 skulle vise sig at blive dramatisk. Efter 13 års ægteskab havde Anne-Lise Johansen fået nok af sin mand og fundet sig en ny i form af den kendte erhvervsmand Kim Weiss.

Affæren tærede så hårdt på prins Waldemar, at han truede sin kone og hendes elsker med en pistol.

Prins Waldemar blev i 1977 gift med hoffotografen Anne-Lise Johansen. Foto: KURT PETERSEN

»Han stak pistolen i nakken på mig og truede med at fyre den af,« fortalte prinsesse Anne-Lise til Se og Hør.

Og bedre blev det ikke, da hun fortalte medierne, at manglende sex var årsagen til det forliste forhold.

»Vi har intet seksuelt haft i 10 år,« sagde hun.

Men prins Waldemar tog til genmæle.

Prins Waldemar af Schaumburg-Lippe besøger barndomshjemmet, slottet Nachod i Tjekkiet, den 20. december 2001. Foto: UNGER JAN

»Hun fik sex til jul,« svarede han i B.T.

»Det var et stort drama på grund af forholdet til den kongelige familie. Det var jo en rigtig royal skandale,« fortæller Bjørn Westergaard.

Som følge af balladen og en efterfølgende dom på seks dages betinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse blev prinsen ikke længere inviteret med til de kongelige fester, ligesom han også havnede i en økonomisk deroute.

Heller ikke for Anne-Lise Johansen var lykken fuldendt. Hun flyttede ind hos Kim Weiss i hans hjem på Esplanaden, men det viste sig hurtigt, at han tævede sin kone.

Annelise von Schaumburg-Lippe fandt sammen med Kim Weiss efter hun blev skilt fra prins Waldemar. Foto: MOGENS LADEGAARD

Angiveligt forsøgte hun flere gange at vende tilbage til prins Waldemar, men parret nåede aldrig at blive kærester igen, inden hun pludseligt døde i 1994.

Derefter gik det helt galt økonomisk for den bankuddannede prins Waldemar, der boede sammen med sin 15-årige datter. Han fik tildelt en lejlighed på Østerbro og bistand, men kunne ikke betale sine regninger, så fogeden slukkede til sidst for både el og gas.

Prinsen fik dog hjælp fra uventet kant, da en flok christianitter forbarmede sig over ham og lavede en indsamling, der ifølge Ekstra Bladet blandt andet endte med mindst 13 kroner, en bakke fedt med fedtegrever, 10 store rugbrød, en pose salt, 24 hånddyppede stearinlys og en fyldt gasflaske.

Prinsen blev glad for sin gave og endte med at komme på fode igen. Han levede efterfølgende et mere tilbagetrukket liv og nåede både at gifte sig og blive skilt yderligere to gange.

Anne-Lise Schaumburg-Lippe blev prinsesse, da hun giftede sig med prins Waldemar. Men hun var også hoffotograf. Foto: Mini Wolf

I 2008 havnede han dog i spotlyset igen, da han fandt sit livs fjerde og sidste kærlighed i den 16 år yngre østrigske dyrlæge og jurist Gertraud-Antonia Wagner-Schoeppl.

Hans nye papsøn ‘Mario-Max’, der er både jurist og skuespiller, blev kendt for at date den østrigske kvinde Natascha Kampusch, som blev kidnappet og indespærret som barn. Desuden var der et drama tilbage i 2009, hvor prins Waldemar kom op at toppes med sin tyske slægtning fyrst Alexander af Schaumburg-Lippe om retten til, at hans nye kone og stedsøn brugte titlerne af prins og prinsesse.

Selv om skandalerne tilsyneladende ikke var nemme at holde fra døren, kunne prins Waldemar glæde sig over, at han inden sin død nåede at få genetableret en skriftlig kontakt til sin halvkusine dronning Margrethe.

Prins Waldemar sov stille ind tirsdag 11. august i USA.