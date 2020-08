Prins Waldemar af Schaumburg-Lippe er død. Han blev 79 år.

Det bekræfter hans datter, Eleonore Af Schaumburg-Lippe, ifølge Ekstra Bladet.

Tyskfødte prins Waldemar er søn af prinsesse Feodora og halvfætter til dronning Margrethe.

Han flyttede til Danmark i 1977, hvor han han blev gift med hoffotografen Anne-Lise Johansen, og parret fik året efter prinsesse Eleonore. Prins Waldemar blev også dansk statsborger.

Prinsen levede i lang tid et liv på forsiderne - især i 1992, da han gennemgik en dramatisk skilsmisse fra hoffotografen, skriver Ritzau.

Omkring samme tid måtte Prins Waldemar vinke farvel til det fine selskab efter at have modtaget en betinget hæftestraf for ulovlig våbenbesiddelse. Og for knap 20 år siden valgte han så at forlade Danmark og flytte tilbage til Tyskland.

»Jeg kommer ikke til at savne Danmark. Kun min datter. Om jeg er dernede, eller om jeg er her, så er der næppe nogen forskel på de følelser, Amalienborg nærer for mig. Ha! Ha! Nej, jeg kommer ikke til at savne Danmark,« sagde han i den forbindelse til Ekstra Bladet i 2001.

Udover at være relateret til den danske tronfølge nedstammede prins Waldemar også fra den engelske konge George den anden og var dermed en del af den britiske tronfølge.