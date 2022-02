For et år siden da prins Philip, hertug af Edinburgh, blev indlagt på hospitalet, fik han en del briter til at tænke over tilværelsen.

For eftersom det kunne blive de sidste dage for den 99-årige prins, var der flere, der begyndte at planlægge, hvordan de skulle herfra.

Det skriver det britiske medie Mirror.

Derfor blev indlæggelsesdagen 16. februar 2021 dagen, hvor flest briter oprettede testamenter i Storbritannien i 2021.

Top 5 ønsker til folks begravelser: At få afspillet sin yndlingsmusik At få farverigt tøj på En klimabevidst begravelse/bisættelse/afslutning på livet At få spredt sin aske på et vigtigt sted At folk synger fodboldsange Kilde: Mirror / Farewill

På denne dag sidste år blev der produceret 131 procent flere fortrolige arvedokumenter sammenlignet med andre dage.

Det var dog ikke kun prinsens indlæggelse, der havde en indflydelse på briternes valg i 2021. For også dronning Elizabeth IIs indlæggelse 22. oktober 2021 fik 26 procent flere til at oprette et testamente.

Tallene kommer fra et studie via OnePoll, som også viser, at 40 procent af briterne endnu ikke har skrevet et testamente – på trods af den royale indflydelse.

Men for dem, der har tænkt over livets afslutning, så foretrækker de altså at få ordnet papirerne på en mandag omkring klokken 14. De seneste tre år har det drejet sig om cirka en femtedel af de testamenter, der er blevet oprettet.

Prins Philip blev udskrevet efter 28 dage, men han døde 9. april 2021, 99 år gammel.