Dronning Elizabeths mand, 98-årige prins Philip, er tirsdag blevet udskrevet fra King Edward VII Hospital i London. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det britiske kongehus oplyste fredag, at prinsen var blevet indlagt for en sikkerheds skyld til observation.

Samtidig fik han behandling for en allerede eksisterende lidelse, oplyste kongehuset, som ikke gik i detaljer med, hvilken form for lidelse der var tale om.

Dronning Elizabeth, der i dag er 93 år, og prins Philip sagde ja til hinanden i Westminster Abbey i hjertet af London den 20. november 1947.

Det er ikke første gang, at den aldrende prins må på hospitalet.

I julen 2011 var han indlagt efter en hjerteoperation. Og han gik glip af festlighederne, der markerede dronning Elizabeths 60-års-jubilæum i 2012, fordi han var indlagt med en blæreinfektion.

I januar sidste år slap han dog uskadt fra et biluheld, da hans Land Rover rullede rundt efter et sammenstød med en anden bil tæt på Sandringsham.

En af de to kvinder i den anden bil brækkede et håndled, mens den anden fik rifter på knæet. En ni måneder gammel dreng i bilen slap uden skrammer.

Trafikuheldet udløste en debat i Storbritannien om, hvorvidt der skulle indføres en aldersgrænse for bilister. Kort efter afgav Philip sit kørekort.

Prins Philip trak sig tilbage fra sine officielle pligter i august 2017. Han har dog lejlighedsvist deltaget i officielle begivenheder.

Efter at prinsen gik på pension, har han først og fremmest opholdt sig i sommerresidensen Wood Farm på Sandringham Estate i Norfolk i det østlige England.

Philips officielle titel er hertug af Edinburgh, og han har faktisk danske rødder.

Han blev født den 10. juni 1921 som Philip, prins af Danmark og Grækenland, og tilhører ligesom vores egen dronning Margrethe den glücksborgske kongeslægt.

Prinsen taler godt nok ikke dansk, men han begår sig flydende på engelsk, tysk og fransk.

Han er kendt for en bramfri tone, som leder tankerne hen på vores egen tidligere kong Frederik den IX, dronning Margrethes far.

