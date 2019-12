Dronning Elisabeth tog søndag til julekoncert i Sandringham, mens hendes mand, Prins Philip, fortsat er indlagt på hospitalet.

Den 98-årige ægtefælle blev indlagt for to dage siden på King Edward VII Hospital i London. Indlæggelsen skete for en sikkerheds skyld.

Prinsen er under observation og får behandling for en allerede eksisterende sygdom, lød beskeden fra kongehuset.

På billeder, som netop er offentliggjort, ses to vagter foran hospitalet, hvor prinsen er indlagt.

Politifolk foran King Edward VII's Hospital, hvor Prins Philip er indlagt. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Politifolk foran King Edward VII's Hospital, hvor Prins Philip er indlagt. Foto: HENRY NICHOLLS

Dronningen forventes også at deltage i julegudstjeneste 24. december. Hun får formentlig ikke selskab af Prins Philip, der skal være indlagt nogle dage endnu og dermed måske ikke kommer hjem til jul. Det skriver BBC.

Prinsen trak sig officielt tilbage fra sine royale pligter i august 2017. Han har dog lejlighedsvist deltaget i officielle begivenheder.

Dronning Elizabeth, der i dag er 93 år, og prins Philip sagde ja til hinanden i Westminster Abbey i hjertet af London 20. november 1947.

Efter at prinsen gik på pension har han først og fremmest opholdt sig i sommerresidensen Wood Farm på Sandringham Estate i Norfolk i det østlige England.