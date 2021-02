Den britiske prins Philip er blevet indlagt på et hospital i London.

Det oplyser det britiske kongehus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Prinsen blev indlagt tirsdag aften, efter at have følt sig utilpas, og en talsperson for kongehuset fortæller, at det er for at være forsigtig.

Han var derfor nødsaget til at forlade Windsor slot, hvor dronning Elisabeth og ham selv har ophodlt sigsiden november på grund af coronanedlukning.

epa08928542 (FILE) - Britain's Queen Elizabeth II (L) and Prince Philip, The Duke of Edinburg, leave St. Paul's Cathedral in London, Britain, 10 June 2016 (reissued 09 January 2021). According to Buckingham palace, the royal couple have received vaccinations against COVID-19. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA *** Local Caption *** 53893774 Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere epa08928542 (FILE) - Britain's Queen Elizabeth II (L) and Prince Philip, The Duke of Edinburg, leave St. Paul's Cathedral in London, Britain, 10 June 2016 (reissued 09 January 2021). According to Buckingham palace, the royal couple have received vaccinations against COVID-19. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA *** Local Caption *** 53893774 Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Prins Philip kunne selv af egen kraft gå ind på King Edward VII Hospital i London og han er derfor ikke i livsfare i øjeblikket.

Det forventes, at han vil forbliver indlagt på hospitalet i et par dage til observation og for at kunne hvile.

Prins Philip er 99 år og gift med dronning Elizabeth 2. De har været gift siden 1947.

Prinsen – der har danske og græske rødder – trak sig tilbage fra sine officielle opgaver i 2017.