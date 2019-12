98-årige britiske prins Philip er indlagt på hospitalet til observation for en allerede eksisterende sygdom.

Dronning Elizabeths mand, 98-årige prins Philip, er blevet indlagt på hospitalet.

Det oplyser det britiske kongehus.

Indlæggelsen sker for en sikkerheds skyld. Prinsen er under observation og får behandling for en allerede eksisterende sygdom, lyder beskeden fra kongehuset.

Dronning Elizabeth, der i dag er 93 år, og prins Philip sagde ja til hinanden i Westminster Abbey i hjertet af London den 20. november 1947.

/ritzau/Reuters

Opdateres...