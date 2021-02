Tirsdag blev den 99-årige britiske prins Philip indlagt på et hospital i London.

Men fredag har en royal kilde fortalt til magasinet People, at kongehuset forventer, at han først bliver udskrevet i næste uge.

»Efter en snak med lægen, så ser det ud til, at hertugen af Edinburgh højst sandsynligt vil forblive på hospitalet til observation henover weekenden og ind i næste uge,« fortæller kilden til People og fortsætter:

»Lægen handler med en overflod af forsigtighed, men hertugen er ved godt humør.«

Husbonden til donning Elisabeth 2. blev som sagt tirsdag indlagt på King Edward VII Hospitalet i London på lægens opfordring, da prinsen havde følt sig utilpas. Situationen havde dog ikke været alvorligt, da prinsen selv kunne gå ind på hospitalet uden hjælp.

Herefter forventede man, at han forlod hospitalet igen i løbet af nogle dage, men det viser sig at blive til en gang i næste uge.

Prins Philips indlæggelse er ikke coronarelateret, men dronningen kan ikke besøge prins Philip på grund af de nuværende coronaregler. Det royale par fik deres første skud af coronavaccinen i starten af januar.

Prinsen, som vil fylde 100 i juni, har i de seneste år haft problemer med sit helbred. Tilbage i december 2019 blev han indlagt på grund af i forvejen eksisterende sygdom, forklarede Buckingham Palace den gang.

Derudover havde prinsen et biluheld i januar 2019, som endte med, at han selv opgav sit kørekort.