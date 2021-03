Siden 17. februar har britiske prins Philip været indlagt på King Edward VII Hospital i London.

Mandag er han dog blevet overflyttet til et nyt hospital for yderligere behandling.

Det oplyser det britiske kongehus i en pressemeddelelse, hvori det lyder, at det er St Bartholomews Hospital, der nu overtager behandlingen af dronning Elizabeths ægtemand.

Her vil læger ifølge kongehuset »fortsætte behandlingen af en infektion samt foretage test og observation af en allerede eksisterende hjertesygdom«.

»Prinsen er fortsat veltilpas og reagerer på behandling, men forventes ikke at blive udskrevet før tidligst i slutningen af ugen,« lyder det videre.

Den 99-årige prins Philip blev for knap to uger siden indlagt efter at have følt sig utilpas, mens han opholdt sig på Windsor slot. Han var dog selv i stand til ved egen kraft at gå ind på hospitalet i forbindelse med indlæggelsen.

Under sit ophold på King Edward VII Hospital har prinsen haft besøg af blandt andre sin yngste søn, prins Edward, der efterfølgende fortalte, at hans far var ved godt mod.

»En lille smule. Jeg tror, det rammer os alle. Man kan kun kigge på uret så mange gange, og det er begrænset, hvor interessante væggene er«, fortalte prins Edward til Sky News efter sit besøg.

Prins Philip og dronning Elizabeth i 2012. Foto: ANDY RAIN

Her understregede han også, hans far altså glædede sig til at komme ud.

Selvom kongehuset har berettet, at prinsens sygdom ikke er coronarelateret, ville hans livlæge ikke tage nogen chancer, da han for et par uger siden begyndte at skrante.

Det er ikke kommet frem, hvilken infektion prinsen har, men kongehuset har oplyst, at det ikke er coronarelateret.

Den 99-årige prins Philip blev i 1947 gift med prinsesse Elizabeth, der siden blev dronning. Før sit giftermål lød prinsens titel ‘prins af Danmark og Grækenland’, da prins Philip som oldebarn af Christian IX har danske rødder. Desuden har han også titlen som hertug af Edinburgh.