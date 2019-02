Hertugen af Edinburgh, Prins Philip, har frivilligt valgt at droppe tilladelsen til at køre bil.

Det oplyser det engelske kongehus ifølge BBC.

Beskeden fra Buckingham Palace kommer efter, at den 97-årige hertug 17. januar var involveret i et bilulykke nær den royale ejendom 'Sandringham' i Norfolk.

Her ramte han i sin store Land Rover Freelander en anden billist i en mindre Kia.

Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA

Det britiske kongehus er kommet med følgende udtalelse:

»Efter omhyggelige overvejelse har hertugen af Edinburgh truffet beslutning om frivilligt at opgive sit kørekort.«

Prins Philip var ifølge vidner i færd med at køre sin Land Rover ud af sin indkørsel, da ulykken indtraf.

Prins Phillip kørte ud foran familiebilen, da han drejede fra en sidevej ud på en hovedvej.

På førersædet af den mørkeblå Kia sad 28-årige Ellie Townsend. På venstre bagsæde sad hendes ni måneder gamle søn.

46-årige Emma Fairweather sad også i bilen og brækkede sit håndled i ulykken, men ellers slap alle med mindre skader, herunder også Prins Phillip.

Der gik dog kun to dage, før hertugen igen skabte overskrifter i den britiske presse på grund af hans adfærd bag et rat.

Det skyldtes, at lokalpolitiet i Norfolk oplyste, at ordensmagten havde haft et par alvorsord med Prins Philip, fordi han blev taget i at køre uden sele.