Høj som lav er i disse dage påvirkede, efter corona-virussen har ramt verden og nu også i stigende grad breder sig i Danmark.

Selv kongehuset er i disse dage påvirket, dronning Margrethe opfordrede til omtanke i en direkte tale til danskerne - og nu har virussen også vist sig at have personlige omkostninger for prins Nikolai.

Den unge prins, som udover at studere på Copenhagen Business School arbejder som model, må i disse dage acceptere, at hans karriere er sat på standby. Det har Billed-bladet fået bekræftet.

Det sker, fordi corona-virussen har gjort, at det er meget besværligt at rejse imellem lande i disse tider.

Sygdomsmæssigt oplyses det dog, at prinsens modelbureau, Scoop Models, heldigvis er gået nemt igennem den første del af corona-krisen.

»Vi har heldigvis ingen modeller, som er corona-smittede eller i karantæne,' lyder det fra Bente Lundquist, som er agent for prins Nikolai.

Den 20-årige prins har tidligere gået på catwalken for nogle rigtig store modehuse.

Han har blandt andet været at se i modeshows for Dior og Burberry.

Prins Nikolais far, prins Joachim har valgt at blive i Paris, mens coronaen hærger.

Det meldte kongehuset ud for nyligt.

Dernede, hvor prins Joachim bor med prinsesse Marie og sine to yngste børn, deltager han i en af de højest rangerede militære uddannelser, man kan få i landet.

I disse dage er der dog blevet indført et udgangsforbud for at undgå, at corona-virus skal ramme landet for hårdt.