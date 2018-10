I starten af oktober meddelte prins Nikolai, at han forlader sin militæruddannelse, og nu skal han i samarbejde med sit modelbureau finde ud af, hvad fremtiden skal bringe.

»Vi skal have et møde med ham, og han er ved at undersøge nogle ting med sin uddannelse, og hvornår han kan starte full time,« fortæller Bente Lundquist, direktør i Scoop Models, som repræsenterer prinsen.

Prins Nikolai valgte at droppe sin uddannelse, fordi han ikke følte, han var landet på den rette hylde.

Han ønsker at starte en ny uddannelse til næste år, og indtil da ønsker han at fokusere på sin modelkarriere, har grevinde Alexandras privatsekretær, Helle Von Wildenrath Løvgreen, tidligere oplyst til Se og Hør.

Direktør i Scoop Model Bente Lundquist. Foto: Nils Meilvang Vis mere Direktør i Scoop Model Bente Lundquist. Foto: Nils Meilvang

Bente Lundquist understreger dog, at det ikke er modelkarrieren, der har trukket Nikolai væk fra militæret.

»Jeg ved, han ikke har forladt militæret pga. modelarbejdet, for det kunne godt have ladet sig gøre alligevel, fordi han kun laver specielle opgaver, så han skal ikke ud og lave job hver dag. Han får ingen apanage, så han skal tjene penge på en måde, og vi sigter højt fra starten,« forklarer Bente Lundquist.

Nu skal Scoop Models i samarbejde med prinsen lægge en plan for, hvad der videre skal ske. Prins Nikolai har tidligere på året gået modeshow for Dior og er nu aktuel i en ny kampagne for det kendte modehus. I forbindelse med kampagnen har han arbejdet sammen med blandt andre fotograf Steven Maisel og makeupartist Pat McGrath, der er nogle af branchens absolutte topfolk.

»Dior er en af de største kampagner i branchen, så en kampagnedebut bliver ikke større,« lyder det fra Bente Lundquist.

Vis dette opslag på Instagram PRINCE NIKOLAI & LUKAS New @dior #camping @mrkimjones shot by @stevenmeisel_ make-up @patmcgrathreal styled by @themelanieward Hair by @guidopalau #dior #springsummer2019 @lukasgfjj @nikolai_frederiksborg #princenikolai #scoopmodels Et opslag delt af SCOOP MODELS of Scandinavia (@scoopmodels) den 29. Okt, 2018 kl. 8.02 PDT

Prins Nikolai har tidligere gået show for modehuset Burberry og har også lavet andre forsider og fotoserier. Og han er især glad for at gå show.

»Han synes, det er sjovt at gå show ligesom alle andre unge modeller. Han er kun 18 år, og det er sjovt at prøve at komme ud. Han er en intelligent ung mand, der ved, hvad han vil,« siger Bente Lundquist.

Hun kan ikke sige for meget om, hvad prins Nikolais fremtid helt konkret byder på, men selvom han har bebudet, at han vil bruge sin tid på modelarbejde den kommende tid, vil det ikke betyde, at vi ser prins Nikolai i modekampagner allevegne.

»Man er nødt til at selektere opgaverne, ikke kun fordi han er prins, men også for at holde hans gode image. Vi går meget op i ikke bare at sprøjte modellerne ud til alt muligt,« siger Bente Lundquist og tilføjer:

Prins Nikolai med sin far, prins Joachim, og prinsesse Marie til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i maj. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Nikolai med sin far, prins Joachim, og prinsesse Marie til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i maj. Foto: Henning Bagger

»Det handler om eksklusivitet, det er også mest interessant for Nikolai selv.«

Derudover ønsker Scoop Models-direktøren at give den 18-årige prins plads til at finde ud af, hvad han selv har lyst til.

»Lige nu handler det om at have noget ro på. Han skal finde sig selv. Han havde besluttet sig for militæret, og så skal han lige finde sig selv, inden man går ud med det i pressen.«

Prins Nikolai debuterede som model i februar, da han gik catwalk under modeugen i London for modehuset Burberry, og siden har han været et brandvarmt navn på den internationale modescene, ligesom den danske prins er blevet rost af modemagasiner verden over.