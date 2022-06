Lyt til artiklen

Prins Nikolais kæreste, Benedikte Thoustrup, kan i dag kalde sig bachelor.

Hun er netop blevet færdig med den første del af sin udannelse ved Copenhagen Business School.

Det skriver Benedikte Thoustrup på sin Instagram-profil, hvor hun også jubler over at afsluttet bacheloren med et 12-tal.

Det er hendes veninde, der har tagget hende i en story, hvor der står 'Benedikte Thoustrup er blevet BA og har fået 12'.

Thoustrup har delt samme story.

Sidste år læste hun et semester i Paris samtidig med prins Nikolai.

Dermed kunne parret, der efterhånden har været kærester i knap fem år, tilbringe fritiden sammen i byernes by, samtidig med, at de også var tæt på prins Nikolais far, prins Joachim, der i 2019 flyttede til den franske hovedstad med prinsesse Marie og prins Henrik og prinsesse Athena.

Prins Nikolai og Benedikte Thoustrup fortalte første gang, at de var kærester kort tid efter, de begge blev studenter fra Herlufsholm Kostskole i juni 2018.

Men selvom de har kendt hinanden længe, bor parret ikke sammen.

Benedikte bor i lejlighed i Store Kongesgade, mens prinsen i 2020 købte en lejlihed ved Nørreport Station, som han lige nu er i gang med at sælge.,

Kæresten delte i sidste uge et billede på Instagram fra en fest i Stockholm.

»Min person,« skrev hun efterfulgt af et hjerte.