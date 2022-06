Lyt til artiklen

»Min person.«

Sådan skriver Benedikte Houstrup, der er prins Nikolais kæreste, i et opslag på Instagram.

Her har hun delt to sjældne billeder af parret som, hvor ellers geotagget er korrekt, fortæller at parret er i Stockholm.

Her har der dagen lang været 20 grader, og det er måske derfor, at prins Nikolai er trukket i et par velvoksne, lilla solbriller.

Vis dette opslag på Instagram

Kæresteparret mødte hinanden, dengang de gik i samme klasse på Herlufsholm Kostskole.

Efterfølgende tog prins Nikolai i militæret, men det blev en kort fornøjelse som reserveofficer på Hærens Sergentskole i Varde, da han valgte at stoppe.

I stedet ville skæbnen, at han igen blev forenet med kæresten, da de begge endte på Copenhagen Business School.

Alle gode gange tre endte prins Nikolai og Benedikte Houstrup, i forbindelse med deres studier, også i Paris på samme tidspunkt.

Dermed kom prinsen også ganske tæt på sin far, Prins Joachim, der som bekendt arbejde som forsvarsattaché i byen.

Udover en forkærlighed for de samme uddannelsesinstitutioner, har prins Nikolai og kæresten også begge gjort sig i modelverdenen.

Benedikte Houstrup er derudover også iværksætter.

Hun driver, sammen med sin far, Anders Thoustrup, hårbåndsfirmaet hedder Béne Soie.

De kunne tidligere på året offentliggøre deres første regnskab, som viste et overskud på lige over 100.000 kroner.