Hvis alt går efter planen, starter prins Nikolai efter sommerferien på Copenhagen Business School.

Her har han ansøgt om at få lov til at studere bacheloruddannelsen HA almen erhvervsjura.

Det skriver Se & Hør, og Kongehuset bekræfter overfor B.T., at prinsen har søgt ind på Copenhagen Business School.

Det er dog først 26. juli prinsen med sikkerhed kan begynde at planlægge sin studietid. Her får han og alle andre håbefulde ansøgere svar på, om de er kommet ind.

Hvis prins Nikolai er en af de 810, der bliver optaget på studiet, kan han se frem til at bruge de kommende tre år med næsen i bøger om blandt andet erhvervsret, regnskab og organisation.

Dermed går han en noget anden vej end den, han ellers i første omgang havde begivet sig ud på.

Sidste år i august gik han nemlig i sin far, prins Joachims, fodspor, da han startede på den toårige uddannelse til reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne.

Efter to måneder besluttede han sig dog for at droppe ud.

Det har dog ikke betydet, at prinsen ikke har haft rigelig at se til det sidste år.

Tiden har han blandt andet brugt på et utal af catwalks rundt i verden, ligesom han også har været på forsiden af ukrainske Vogue.

Derudover har han suppleret sin modelkarriere med et job som trainee hos M. Goldschmidt Holding A/S.

Prins Nikolai modtager ikke apanage og må derfor tjene sine egne penge.