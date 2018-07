Det vakte stor opmærksomhed, da prins Nikolai tidligere på året meddelte, at han efter sin gymnasietid på Herluftsholm Kostskole efter sommerferien påbegynder en militæruddannelse. Nu fortæller prinsen mere detaljeret om, hvorfor han har valgt netop den uddannelse, og hvad fremtiden ellers byder på.

Det sker i et interview med Euroman, hvor den 18-årige prins, der netop er blevet student, fortæller, at der var flere årsager til, at det blev netop den vej, han valgte at gå:

»Der var et ønske i familien om, at jeg tog i hvert fald værnepligten derinde. Så tænkte jeg, at det vil jeg bygge videre på med en lidt længere militæruddannelse,« fortæller prinsen i et af sine første større interviews.

At prinsen ikke er helt erfaren med mediehåndtering understreges af, at hans mor grevinde Alexandra sidder ved siden af ham under interviewet. Og hun hjælper da også sønnen lidt med formuleringen:

»Jeg tror, vi har anbefalet nogle ting. Men det var dit valg i sidste ende«, siger grevinden, hvortil den unge prins svarer, at der var ham selv, der kom over til sin far og meddelte, at han gerne ville tage den uddannelse.

Prins Nikolai er optaget på Hærens Sergentskole i Varde, hvor han fra 1. august vil starte en to-årig uddannelse til reserveofficer. Der er tradition for, at mandlige medlemmer af kongehuset får en militæruddannelse, og både prins Joachim og kronprins Frederik er begge uddannet fra Hærens Sergentskole.

Hvad der derefter skal ske, er endnu ikke helt fastlagt. Prins Nikolai har det seneste halve år flirtet med en karriere som model, hvilket er gået så godt, at han har været model for flere eksklusive tøjmærker. Han fik sin modeldebut, da han gik på catwalken for det britisk mærkse Burberry kort efter sin farfar, prins Henriks død. Modeshowet fandt sted mellem prins Henriks død og bisættelse, og flere fandt det upassende, at prinsen tog til modeshow midt i en så sørgelig tid.

Ifølge Grevinde Alexandra var både hun og prins Joachim dog enige i, at deres ældste søn skulle forfølge sin karriere. Hun mener desuden, at det også havde været prins Henriks ønske og understreger, at Nikolai deltog i alle pligter og familiens gøremål i forbindelse med bisættelsen.

Selv om Nikolai nu skal i hæren, så vil han fortsat gerne lave flere modelopgaver, hvis han får tilbuddet. Men derudover er planen også, at han skal tage en ’civil uddannelse’ i Danmark eller udlandet. Men han har endnu ikke helt besluttet, hvad det skal være endnu, fortæller han til Euroman.

Prinsen har tidligere talt om, at han måske ville følge i sin fars fodspor som landmand eller racekører, men de to muligheder virker ikke længere til at være så aktuelle. Ifølge prins Nikolai så er landbrug ’helt ude af billedet’. Han kunne fortsat godt tænke sig at blive racekører, hvis han fik muligheden. Men den idé mener hans mor bestemt ikke er aktuel.

»Så skulle du være startet noget tidligere og måske have kørt gokart først,« lyder det fra grevinden.